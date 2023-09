Misha și Connect-R nu mai formează un cuplu, dar sunt foarte uniți când vine vorba de fetița lor. Maya studiază acum la Colegiul George Enescu și este foarte încântată de lucrurile pe care le învață acolo. Fosta concurentă de la „Te cunosc de undeva!” este bucuroasă că fiica ei nu mai are uniformă și a scăpat de o grijă.

„Am trecut clasa a III-a. Am mutat-o pe Maya de la școala unde era la Colegiul George Enescu. La școala la care era înainte avea uniformă și nu aveam voie fără uniformă, dar aici, Slavă Domnului, nu. Eu mă bucur pentru că sincer era un chin cu uniformele. La două zile spălam uniforme. Dacă nu era călcată înnebuneam”, a povestit Misha pentru ego.ro.

Fosta soție a lui Connect-R a precizat că la școala la care învață acum Maya nu este nevoie de uniformă, însă ea nu o lasă pe fetiță, în vârstă de 9 ani, să aibă ținute extravagante.

„Aici, la Școala de Arte, nu mai avem, dar nu o las în niciun caz să meargă la școală neadecvat. Adică cu vreo ținută cu branduri. Exclus. Deja a început să ceară haine, să zică ce vrea. În general îi iau, dar în ultima perioadă am început să-i punem condiții. Adică dacă face un lucru atunci primește, dacă nu, nu. Nu merge tot timpul. Cel puțin cu taică-su. La mine dacă am zis, am zis, dar la el e ceva… Dacă se preface că lăcrimează un pic, atunci e gata. Îi ia instant ce vrea”.

Se pare că cel care este cel mai ușor impresionat de lacrimile Mayei este Connect-R, care nu îi refuză nimic fiicei sale. Misha este mai strictă cu fetița, în timp ce cântărețul îi face mereu toate poftele.

Artista a recunoscut că așteaptă cu mare nerăbdare ca Maya să înceapă școala, pentru ca va avea și ea un moment de respiro și se va putea ocupa mai mult de proiectele pe care le are. „Nu mă duc chiar cu lacrimi în ochi. Mă duc cu lacrimi în ochi de bucurie că începe școala și că am și eu mai mult timp liber pentru mine. Dar în rest așa nu avem emoții. S-a obișnuit aici la școală, este ok. Este mare. De acum o să mai am emoții la clasa a V-a, poate, deși cred că la liceu. Nu știu dacă o să fiu așa panicată. Oricum ai emoții toată viața, mai ales că acum fiind la Liceul de Artă au tot timpul examen la instrument și atunci chiar stai cu emoții. Pian face”, a declarat amuzată artista.

Cum a făcut Maya primii bani la 9 ani

Misha a povestit că Maya a mers cu tatăl ei la mare în această vară și a urcat pe scenă, unde a cântat la clapă. Artistul i-a dat bani fiicei sale pentru momentul său artistic.

„A luat-o Relu la mare, a avut câteva concerte și a luat-o cu el, la sfârșit a luat-o pe scenă și a pus-o să cânte la clapă, să-și cânte piesele ei. Le-a cântat super bine. Adică i-a plăcut. A primit și bani că, na, a prestat. Acum abia așteaptă să mai meargă cu el la concerte. Urmează să scot și eu piesă nouă, deci să mă urmăriți că e ceva la care nu vă așteptați”, a mai povestit artista pentru sursa mai sus-menționată.

