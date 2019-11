De Daria Maria Diaconu,

Neti Sandu a explicat, pentru life.ro, cum a învățat să facă față suferinței și să-șiu accepte soarta după despărțirea de mamă, de iubit și de familie.

„Au fost foarte multe momente pe care a fost nevoie să le accept. Întâi, când s-a prăpădit mama, prin 1988. Apoi când a plecat iubitul meu, vreo 7 ani mai târziu, și a durat foarte mult până să pot să retrăiesc, să mă reintegrez”, a declarat prezentatoarea horoscopului de la Pro TV.

Întrebată cum a plecat iubitul ei, Neti Sandu a explicat:

Pur și simplu. Fără discuții, fără explicații. Iar faptul că nu a avut încheiere a lăsat lucrurile suspendate. După foarte mulți ani a existat încheiere.

Este inimaginabil câtă suferință am putut suporta atunci, fiindcă eu nu puteam să îl conving că sunt mai bună. Nu aveam cum. Nu aveam cu cine vorbi…

…Prin 1995. Am fost împreună foarte mulți ani, după care a plecat.

Iar pentru că m-ai întrebat de momente, după mama și iubitul meu, a plecat familia sorei mele. Toți ai noștri au murit, a rămas doar sora mea cu toată familia și, finalmente, au plecat și ei toți în Turcia. Dar, de data asta, pentru că am lucrat, prelucrat emoțiile am văzut cum se poate ajunge în viață la o altă etapă.

Acum, când au plecat ai mei și ai zice că acesta este abandonul total, acum eu sunt fericită. Acum mi-e foarte ușor să accept. Au fost 20 de ani de când s-a dus mama până acum, când au plecat și cei ai sorei mele. dar dacă vrei să înveți ceva și vrei să treci de la statutul de victimă și înveți să nu te mai gândești că toate ți se întâmplă ție, atunci ești fericit.

Când nu mai eram cu iubitul meu aveam iluzia că am rămas cu ai mei. Dar, în realitate, eu tot nu aveam nimic, fiindcă sora mea era cu familia ei, la care contribuiam și eu. Și atât. Era o iluzie. Dar ea mi-a ținut de cald până am putut și când am putut, m-am separat. Iar acum sunt fericită”.

