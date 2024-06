Anda are o echipă alături de ea, unde fiecare persoană știe ce are de făcut, în orice moment. „Nu am (n.r. – emoții). Mă mai întreabă oamenii dacă am emoții și le spun că nu. Am fost în alte locuri cu 100.000 de oameni, pe scenă. E o altă trăire, dar nu am emoții. E ca în showbiz, tot organizare, cântă ăla, vine ăla, se întâmplă nu știu ce, pentru mine e ca un spectacol, mergem la spectacolul nostru.

Am toți oamenii acolo, grupuri, toată lumea știe ce are de făcut. E tot setup-ul făcut. Mă descurc în organizare. Eu vin doar să mă distrez. Seara o începem cu Tzancă, așa se vom face intrarea. Așteptăm să se strângă invitații, apoi ne facem apariția”, a spus Anda Adam la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

Cine sunt nașii celor doi

După ce Tzancă Uraganu și Alina Marymar au anunțat că nu mai pot să cunune din cauza decesului nepotului lor, Lucas, artista și soțul ei au ales pe altcineva să le fie nași.

„Ne-au spus că nu pot fi nașii noștri în acte, dar vor fi alături de noi la eveniment. Noi am rămas tot așa, nași și fini. Va veni și va cânta. El deschide seara. Ele sunt (n.r. – noii nași) persoane cunoscute. Sunt prietenii noștri din Las Vegas. Sunt români, dar sunt căsătoriți de 20 de ani acolo, au o fetiță. Sunt un exemplu pentru noi pentru că așa suntem și noi.

De aceea am ales să fie alături de noi și să fie părinții noștri spirituali și să ne ajutăm dacă va fi nevoie, dar să sperăm că nu. Vin din Las Vegas, au aterizat deja în România. Evelyn și fetița lor vor fi îmbrăcate la fel, vor ține trena. Ei au jucat în Miami Beach 2 alături de Yosif, soțul meu”, a mai spus artista.

