După o perioadă de absență din televiziune, actorul, regizorul și scenaristul Octavian Strunilă revine în forță pe micile ecrane, de această dată în rolul de prezentator al emisiunii „Hai că poți!”, un nou game show pregătit de Kanal D.

Realizată după formatul internațional „My Man Can”, emisiunea aduce în prim-plan competiții amuzante și provocări inedite pentru cupluri, toate prezentate cu umorul și spontaneitatea caracteristice lui Octavian Strunilă. În fiecare ediție, patru perechi de concurenți vor trece prin probe spectaculoase, iar una dintre ele va pleca acasă cu marele premiu de 25.000 de lei.

Octavian Strunilă, detalii despre căsnicia cu Oana Botez

Într-un interviu pentru Click!, Octavian Strunilă a oferit detalii despre noul său proiect, dar și despre viața sa personală. Actorul este căsătorit cu balerina Oana Botez, iar cei doi formează un cuplu solid. Oana a pierdut verigheta, însă un mariaj fericit nu depinde de o bijuterie, ci de înțelegere și susținere reciprocă.

„Eu am descoperit împreună cu soția mea că, dacă am un reproș de făcut, la sfârșitul frazei râd, ceea ce nu făceam în primii ani de căsnicie. Cu ajutorul acestei chestii am reușit să trecem peste multe hopuri. Cred că fiecare cuplu trebuie să își găsească propriile metode pentru a se suda şi mai mult pe parcursul relaţiei.

De altfel, și în spectacolele mele, umorul salvează multe situații tensionate, mai ales că ultimele spectacole sunt toate cu și despre cupluri. Am înțeles că oamenii doresc să vadă spectacole despre ei înșiși și am înțeles că, într-un cuplu, orice conflict poate fi tratat cu umor. Cel puțin asta am învățat eu în viața de zi cu zi”, a spus vedeta despre căsnicia sa.

De ce soția lui Octavian Strunilă nu mai are verigheta pe deget

Octavian Strunilă a spus că soția sa, Oana, și-a pierdut verigheta, astfel că doar el a rămas cu bijuteria pe deget. „Ea a acceptat din prima, doar că s-au pierdut inelele și verighetele. Și acum verigheta ei s-a pierdut. Acum eu am verigheta, iar ea nu o mai are”.

Octavian Strunilă se implică în treburile casnice

Actorul se implică în treburile casei, chiar dacă soția sa încearcă uneori să-l menajeze. Octavian Strunilă obișnuiește să o ajute pe Oana Botez la orice ține de treburile casnice și îi place să gătească.

„Noi dăm împreună cu aspiratorul care aspiră singur; unul îl programează și celălalt dă obiectele din fața lui, ca să nu îl încurce. Nu facem treburi casnice împreună. De câte ori soția mea trebuie să facă curat, pentru că este obsedată din când în când de chestia asta, îmi spune să plec sau mă întreabă dacă nu am treabă.

Eu insist să o ajut și ea insistă să plec. Îmi și dă intervalul orar în care să nu vin acasă, iar copiii stau într-o cameră să facă lecțiile sau să se joace; în timpul acesta ea face curat în toată casa.

Dacă mă apuc eu să fac curat sau altceva, nu fac cum își dorește ea și mai mult o încurc. Mie îmi place să mai gătesc și când mă apuc, îmi place să mă ocup doar eu de asta. Ne-am învățat cu timpul să ne vedem fiecare de treburile noastre și, dacă începe unul să facă ceva, celălalt nu se bagă”, a spus prezentatorul de la Kanal D.

