Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit după 10 ani de relație. Fiica lui Petre Roman povestea că tatăl fetiței sale a plecat de acasă fix când avea cea mai mare nevoie de el. Cățelușa familiei abia făcuse pui, iar ea a fost nevoită să se ocupe singură de căței. Zi și noapte, vedeta a stat să strângă după pui și să îi hrănească. Acum a venit momentul ca Oana Roman să vândă cățeii, iar mulți au spus că prețul pe care îl cere este prea piperat.

Enervată la culme de comentariile răutăcioase, Oana a răbufnit și a făcut dezvăluiri stânjenitoare despre tatăl fetiței sale. Vedeta susține că Marius Elisei nu o duce prea bine cu banii.

„Marius a vrut pui, că Marius a spus că se ocupă de ei. Bine, ar fi fost imposibil să se ocupe de ei pentru că el n-ar fi avut de unde să plătească niște mii de euro pe care eu i-am băgat în mâncare și în pastile.

El are bani doar de țigări și de băutură, probabil de la mă-sa, nu știu. M-am enervat foarte rău! Eu nu vând scump puii ăștia, eu îi dau cât să-mi acopăr fix cheltuielile și ce bani am băgat în ei, atât, în rest nu fac o afacere din asta.

Deci, domnul Elisei și-a dorit acești pui pe banii mei, evident, pentru că n-ar fi avut niciodată cum să cheltuie atâția bani cu sarcina Lunei și cu acești pui, care pe mine m-au costat peste 2.000 de euro.

Recomandări De ce sunt mai vulnerabile la cutremur clădirile cu magazine la parter? Un inginer român explică la ce trebuie să fim atenți într-un apartament

El trebuia să facă credit la bancă să poată să plătească lucrurile astea. A vrut pui pe banii mei și tot eu am plătit, și tot eu i-am crescut și am avut grijă de ei zi și noapte”, le-a spus Oana Roman urmăritorilor de pe pagina personală de Instagram, potrivit Fanatik.

Oana Roman îl acuză pe Marius Elisei că refuză să își vadă fiica

Potrivit spuselor Oanei, Marius Elisei ar refuza să vină să își vadă copilul. Mai mult, bărbatul și-a blocat fosta parteneră pe telefon, iar aceasta nu mai poate lua legătura cu el.

„Având în vedere că fostul meu soț mi-a dat block peste tot, nu îi pot comunica nimic referitor la copilul nostru. Mă obligă să-i transmit public mesajele trimise în ultima perioadă referitor la atitudinea sa vizavi de Isabela.

De duminică până azi am trimis următoarele mesaje. Azi am venit acasă și am găsit-o pe Isa plânsă, pentru că l-a sunat să-l roage măcar să o ia într-o zi de la after să petreacă un pic de timp cu el, iar el i-ar fi răspuns că trebuie să vadă cum se organizează și încă nu-i poate da un răspuns”, a scris Oana Roman pe contul ei personal de Instagram.

Fiica lui Petre Roman a făcut publice mesajele pe care i le-a trimis fostului ei soț. Oana îl roagă pe Marius Elisei să vină să își petreacă timp cu Isabela, însă acesta refuză să-i răspundă. Indiferent de certurile dintre ei, vedeta este de părere că fiica lor nu trebuie să sufere din această cauză.

Recomandări Angajații MApN care au ajutat gruparea Țuțu-Pițurcă sunt în continuare pe posturi de conducere în Armată. Oferta, trimisă pe e-mailul personal al unui general, care a plătit cu bani publici

„Ai promis să te vezi cu Isa. Te sună dimineață încontinuu și nu răspunzi. Felicitări! Ți-ai bătut joc de Isa, te-a așteptat ieri toată ziua, nici măcar nu ai răspuns la telefon. Te-am sunat de nu știu câte ori și tu spui că te bufnește râsul la declarațiile mele. Să-ți fie rușine, Isa nu merită așa bătaie de joc.

„Nu ți-ai văzut copilul de peste trei săptămâni”

Nu ți-ai văzut copilul de peste trei săptămâni. Te sună, îți spune că vrea să te vadă. Te-a așteptat duminică toată ziua, nici măcar nu i-ai răspuns la telefon. Este inadmisibil să te porți în felul ăsta cu ea. Ea nu are nicio vină, este copilul tău și te iubește. De ce-ți bați joc de ea? E așa greu să te vezi cu ea măcar o oră? Nu să plătești, nu s-o duci dimineață la 7 la școală, nu nimic. Doar s-o vezi, să petreci timp cu ea! Cât de greu poate fi?”, sunt mesajele trimise de Oana Roman pentru Marius Elisei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări AMENINȚĂRI PE PIAȚA RCA. După ce ASF le-a făcut plângere penală și le analizează solvabilitatea, bulgarii de la Euroins amenință cu „Schengen”

Marius Elisei a reacționat

După ce fosta lui parteneră a spus public că acesta nu vine să își vadă copilul, Marius Elisei a avut numai cuvinte dure la adresa Oanei Roman. Pe una dintre rețelele de socializare, bărbatul a aruncat cu cuvinte dure.

„Deci, te rog frumos să încetezi să mai vorbești despre mine și niște aberații care știi bine că multe dintre ele sunt niște minciuni. Tu niciodată nu te uiți în oglindă înainte să vorbești? Niciodată nu te gândești înainte să vorbești? Că poate cineva, mai târziu, va avea de suferit. Crezi că mă ataci așa cum crezi tu că o să mă ataci? Dacă vrei să ne atacăm, ne atacăm și vei vedea că o să ieși în pierdere. Faci niște afirmații care crezi că te ajută la ceva?”

„Te-am făcut mamă și nu meritai, te-am făcut mireasă și nu meritai”

Și a continuat: „Plus de asta, ține cont că te-am făcut mamă și nu meritai, te-am făcut mireasă și nu meritai, nu meriți nimic, absolut nimic la ce caracter ai, adevăratul tău caracter! Dacă mă apuc să-ți dau masca aia jos, nu știu dacă o să fie bine, dar eu mă gândesc la cine o să sufere mai târziu. Și nu uita, vezi că te-am luat grasă și te-am lăsat slabă! Ar trebui să-mi mulțumești!”

GSP.RO Ceaușescu întreba: „Ilie a dormit bine? A mâncat bine?”. Detaliul făcut public după 50 de ani

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Neurochirurgul Leon Dănăilă trăiește la limita sărăciei, la 89 de ani: 'Mă simt ca un boschetar. N-am nicio avere, n-am nimic, am vândut tot'

Observatornews.ro Îngropat de viu printre dărâmături lângă soția moartă timp de două zile. Bărbatul din Turcia și-a pierdut și cele două fiice în urma cutremurului

Știrileprotv.ro Au ținut sarcina ascunsă și i-au surprins pe toți când au postat prima fotografie cu bebelușul: „N-a fost greu!”

FANATIK.RO Obiectul pe care nu trebuie să-l lași niciodată în mașină în nopțile geroase. Poate exploda

Orangesport.ro Giovanni Becali a intrat într-un cazinou şi a făcut ravagii: ”N-am văzut aşa ceva în viaţa mea”

HOROSCOP Horoscop 9 februarie 2023. Berbecii ar fi bine să-și mobilizeze voința, pentru a depăși obstacolele interioare care complică relațiile cu familia

PUBLICITATE Când să mergi cu cei mici la doctor și ce analize recomandă medicii în funcție de vârstă