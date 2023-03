Oana Roman, un nou atac la adresa surorii ei, Catinca. „Deci eu nu vorbesc fără probe. Nu mint și nu mă fofilez”

Oana Roman a vorbit din nou despre sora ei și nu în niște termeni apreciativi. Fota prezentatoarea TV de televiziune a zis că are probe cum că surorii sale nu prea îi pasă de Mioara și că s-a săturat să mai salveze aparențele.

„Citez “Nu am fost la maică mea de un an. Pentru că, sinceră să fiu, nu am de ce. Da. Nu am de ce la ce s-a întâmplat. Pot să-mi pun picioarele în spate liniștită”.

Nu știu ce consideră ea că s-a întâmplat. În afară de faptul că mama s-a luptat pentru ea și pentru noi toată viața ei. Deci eu nu vorbesc fără probe. Nu mint și nu mă fofilez.

Și nu voi mai permite nimănui niciodată să-mi pună la îndoială afirmațiile, pentru că eu pentru tot am probe și adevărul de partea mea.

Și cu asta am încheiat. Am și înregistrarea audio. Am tăcut din respect pentru mama și pentru sănătatea ei. Dar gata. M-am săturat de minciuni. Nu mai salvez aparențele nimănui”, a declarat Oana Roman de curând pentru wowbiz.ro.

Reacția Catincăi Roman

După declarațiile făcute de Oana Roman la televizor, Catinca a reacționat. Sora vedetei spune că nu este interesată de vorbele spuse de aceasta și că nu își dorește să îi dea o replică.

„Nu mă interesează ce a declarat, e problema ei! Eu mă știu cum sunt, îmi știu socotelile. Nu doresc să intru în acest carusel de prost gust!”, a declarat Catinca pentru Click!

„Este foarte dificil pentru mine s-o văd pe mama în starea în care este acum. Nu mă simt nici eu prea bine, ea nici atât. Eu mă confrunt cu o depresie foarte urâtă de când a murit tata.

Încă iau antidepresive. Plus că e foarte departe azilul unde este internată ea. Nu am putut conduce până acolo. Când iei astfel de pastile tari, nu ai voie să conduci mașina. M-am gândit că nici ei nu i-ar face bine să mă vadă așa. Nu am intenționat să mă fofilez!”

