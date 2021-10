În seara aceasta, de la 22.30, Oana Zăvoranu va face echipă cu Mihai Bobonete în emisiunea „Pe Bune?!”, la PRO TV. Rivalii celor doi sunt Costi Diță și Andreea Tonciu. Despre emisiune, dar și despre provocările din viața ei, Oana Zăvoranu a povestit pe larg.

Libertatea: O să joci alături de Bobonete. Cum o să vă înțelegeți?

Oana Zăvoranu: Îmi este tare simpatic… noi suntem într-o castă a noastră, a Gemenilor. Mă bucur enorm că sunt cu el. Îmi este foarte drag ca artist, ca om.

„Am fost campioană la juniori, la schi”

– Ne poți spune un lucru despre tine, care să ne facă să spunem: Pe Bune?!?

– Știați că am fost campioană la juniori, la schi?.. pe bune! Am fost până la vârsta de 7 ani, când au trebuit părinții mei să decidă clar dacă mă îndrept spre un sport de performanță, ceea ce ar fi însemnat să renunț la școală, sau nu. Pentru că la noi schiul nu exista aproape deloc la vremea respectivă, a trebuit, cu durere în suflet, să renunț. De supărare nu am mai pus niciodată schiuri în picioare.

– Ai vreun regret, din perspectiva asta, sau poate altele?

– Îmi plăcea enorm. Eram pe pârtie de la 8 dimineața până seara, când se deschideau nocturnele. Da, am un regret. Cine știe ce campioană aș fi ajuns?! Deși viața a fost ok și nu pot spune că, nefăcând schi, am nimerit rău. A rămas totuși acolo un „dar dacă…”.

– Care a fost locul sau vacanța care te-a marcat și te-a făcut să spui Pe bune?! De ce?

– Am fost extrem de plăcut impresionată de America. Prima oară am ajuns în Las Vegas, unde m-a întâmpinat o baie de lumini, o opulență, un lux și un miros de parfum în atmosferă. Am fost extrem de impresionată și am spus: pe bune, oamenii ăștia chiar așa de evoluați sunt și noi, nu?

– Te vezi locuind acolo?

– Absolut! Întotdeauna am simțit că mi-aș dori și sper să se și întâmple. Nu aș vrea să trăiesc mereu acolo, dar cel puțin jumătate din timp.

– Dacă ar fi să fii cineva pentru o zi, cine ți-ai dori să fii?

– Hitler. Pentru că îmi plac oamenii puternici, care nu se lasă influențați și care își duc ideile la capăt. Este discutabil, despre Hitler s-au spus multe. Era un dictator – cu siguranță, dar era un iubitor mare al animalelor și cred că a anticipat multe. Îmi plac dictatorii. Da, eu aș fi o dictatoare, dacă aș fi într-un post de conducere, dar una bună.

– Dacă ar fi să faci cunoștință cu tine, ce ți-ai spune?

– Este în fața ta cea mai mirobolantă ființă de pe Pământ, care încă crede în Moș Crăciun și în minuni.

– Ce te enervează cel mai tare?

– Prostia, tupeul și urâțenia. De obicei, cam vin la pachet. Prostia vine la pachet cu tupeul! Aș face un oraș în care aș închide toți proștii. Le-aș face un mall, un loc de joacă, restaurante, supermarketuri… să fie acolo, să nu ne mai contamineze.

„Îmi doresc să fac un film”

– Care sunt planurile tale pentru a doua parte a anului 2021?

– Pe parte de social media, YouTube, îmi voi schimba platoul și voi veni cu o nouă emisiune pe canalul meu, Oana Zavoranu official. Pentru că am avut atât de mare succes cu primul sezon, vom face schimbări și vom îmbunătăți niște lucruri. Inima mea bate însă pentru tot ce înseamnă televiziune și film. Așadar, dacă aș fi ofertată de un post care să-mi dea un rol de prezentator, de jurat, într-o emisiune care să mă reprezinte, să-mi pot face treaba cu inteligență și onoare, aș accepta cu mare drag. Îmi doresc să fac un film. Este unul dintre planurile mele.

– Despre ce va fi acest film?

– Va fi parțial despre viața mea și, evident, parțial ficțiune. Este o mare provocare. Aș vrea să fac inclusiv un documentar despre anumite pasaje din viața mea. Când zic documentar, mă refer la acel gen de documentare pe care le vedem pe Discovery Investigation, cu oameni care au participat, care vin cu mărturii. Cred că ar fi o premieră în România. Nu știu dacă a mai făcut cineva.

