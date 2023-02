În luna decembrie, Octavia Geamănu și-a arătat casa în care locuiește într-un material exclusiv pentru OK! Magazine. Atunci, prezentatoarea a dezvăluit că ea și Marian Ionescu au dormitoare separate, că fiecare membru al familiei sale are un colț personal și intim în locuință.

„În plus, și noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal. La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui”, a explicat în urmă cu câteva luni vedeta.

Pe rețelele de socializare, pe Facebook și pe Instagram, fanii au citit știrile despre modul de viață al Octaviei Geamănu. Unii au felicitat-o, în timp ce alții au criticat-o pentru felul în care își trăiește relația de cuplu cu Marian Ionescu, partenerul pe care îl are de mai bine de opt ani.

„Nu e ușor să păstrezi o relație vie, să fii îndrăgostit și după un deceniu, ori două, ori trei”

„Am înțeles că am deranjat multă lume cu felul în care trăiesc și aș vrea să explic pentru cei care au înțeles altfel decât mi-aș fi dorit să se înțeleagă. Nu e o justificare a modului de viață, căci până la urmă asta e formă în care alegem să trăim fără a-mi trece prin gând că supăr pe cineva”, a scris Octavia Geamănu pe Facebook.

Recomandări Ce scrie în denunțurile care au dus la acuzarea doctoriței din Suceava pentru că lua mită de la bolnavi de cancer: „Mi-am dat cuvântul că voi face un împrumut CAR și îi voi aduce banii”

Ea a și explicat că acesta e modul în care ei s-au organizat în propria lor casă, pentru ca fiecare să se bucure de intimitate. Totodată, Octavia Geamănu a explicat că ea crede că în ziua de astăzi nu e ușor să ai o relație de cuplu durabilă. „N-am citit vreun comentariu însă am aflat de curând despre cât de celebră am devenit brusc. În adolescență am răsfoit cărți scrise de Goethe și printre multe rânduri care mi-au rămas în minte e și cel legat de familiarismul care ucide o relație, implicit dragostea. Nu e ușor să păstrezi o relație vie, să fii îndrăgostit și după un deceniu, ori două, ori trei de omul lângă care îți petreci viața, însă eu am crescut cu convingerea că o fi greu, dar nu imposibil.

Dacă ai suficient spațiu în casă, nu e păcat să nu te bucuri de intimitate fără să fugi de partener? Să îi respecți nevoile, poate tabieturile, fără că acestea să te afecteze în vreun fel? Ce e greșit să ai spațiul tău în care să-ți aduni gândurile, să fii tu cu tine trăind în armonie cu partenerul tău? Da, cred în a păstra o urmă de mister în față omului cu care trăiești, căci sunt atâtea situații despre care chiar nu trebuie să știm”, a mai dezvăluit ea.

Recomandări Ministrul care sună sau abordează femei noaptea. Una dintre ele îi e colegă de partid. „Vrea să fie macho man”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Și a continuat: „Multe cupluri se culcă pe urechea lui «e a mea», «e al meu», însă nimeni nu ne aparține. Iar când alegi să îți împarți viața cu cineva, dacă i-ai dăruit-o până la a o anula pe-a ta, să nu ajungi să fii surprins când partenerul va căuta altceva. Să iubești și să fii iubit, să trăiești în armonie deplină fără prea mare efort, serios dacă nu constat că ține mult și de noroc. S-aveți noroc să fiți cu-adevărat fericiți, nu de ochii lumii, ci alături de omul pe care îl iubiți”, a încheiat ea.

Povestea de iubire dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu

Octavia Geamănu, dincolo de cariera ei din televiziune, e soție și mamă. Prezentatoarea e căsătorită cu Marian Ionescu de 8 ani și împreună au un băiețel, pe Andrei. Pentru Impact.ro, vedeta a făcut dezvăluiri din culisele mariajului ei, a spus și cum reacționează când soțul ei artist e curtat.

În 2015, Octavia Geamănu și Marian Ionescu s-au căsătorit civil. Cununia religioasă au făcut-o în 2020. Abia acum, după 8 ani de căsătorie, vedeta a recunoscut că pe soțul ei, pe care îl cunoaște de 17 ani, nu îl vedea ca pe un bărbat atrăgător.

Recomandări Acuzații grave la adresa MApN făcute de unul dintre ofițerii care au semnat contractul Armatei cu Pițurcă: „I-am dat în judecată, superiorii m-au îndepărtat și s-au înțeles”

„Suntem căsătoriți de 7 ani și ne știm din 2005, deci de vreo 17 ani. În primă fază, nimic nu m-a atras. Chiar nu înțelegeam ce văd femeile la el de are așa succes. Chiar i-am și spus, era cu o fată atunci, era într-o relație, erau amândoi în fața mea. «Tu, o fată așa faină, ce vezi la el?». Nu am avut nicio treabă cu el. Mai degrabă credeam că mâine vine sfârșitul lumii decât că noi vom fi împreună. Dar surprinzătoare sunt căile Domnului”, a declarat Octavia Geamănu.

„L-am văzut de multe ori cu ochi diferiți, ba buni, ba mai puțin buni. Cert este că într-un final, după vreo 8 ani în care ba suntem, ba nu suntem, ne-am căsătorit și iată-ne”, a mai spus ea.

GSP.RO Suma de 7 cifre pe care ar putea să o primească Simona Halep drept despăgubire. Detalii cheie în cazul de dopaj

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro BREAKING Nicușor Dan, acuzat de abuz în serviciu și favorizarea unor persoane. ANI a sesizat Parchetul

Viva.ro Ce s-a întâmplat cu Ovidiu Cuncea, după ce a apucat-o pe calea bisericii și s-a despărțit de soție. Chiar el a spus tot: 'M-am...'

Observatornews.ro "Am ajuns în stradă". O femeie din Gorj plânge şi cere cu disperare ajutor. De la cutremur, pereţii casei s-au umplut de crăpături, iar tavanul stă să cadă

Știrileprotv.ro „Eclerul la tavă”. Jamila a pierdut și la Curtea de Apel București procesul pe care i l-a intentat Laurei Laurențiu

FANATIK.RO Țeapa uriașă pe care și-a luat-o un român după ce și-a cumpărat o vilă de lux lângă București. Ce descoperire șocantă a făcut despre alimentarea cu gaze și apă

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2023. Peștii sunt constrânși din mai multe direcții să își gândească foarte bine mișcările viitoare și e un lucru bun

PUBLICITATE Cum poți ajuta părinții care nu-și permit să cumpere o carte