Otniela și Ioana Filimon, ceartă aprinsă în platoul „Bravo, ai stil! Celebrities”. „Mi s-a tăiat filmul. M-au apucat nervii”

Otniela a spus că în Centrul Vechi a întâlnit o ghicitoare, care s-a arătat dispusă să-i dezvăluie viitorul ei și al adversarelor ei.

Tânăra a continuat și a precizat că vrăjitoarea i-a transmis Ioanei Filimon că trebuie neapărat să-și curețe aura, iar pentru asta trebuie să țină „post de vorbă”, adică să nu mai vorbească deloc de miercuri până joi.

Otniela: Ca să-ți cureți aura trebuie să faci post de vorbă o zi pe săptămână și ar trebui să fie de miercuri până joi!

Ioana: Dacă tot e așa să le luăm personal, cum vă place vouă, explică-mi te rog frumos, că eu n-am înțeles! Cred că mai bine cereai sfaturi pentru tine!

Otniela: Dar de ce o iei personal Ioana, că e pe glumă!

Ioana: Vreau să-mi explici cu aura asta! Cum e cu curățarea ei?

Otniela: Asta am zis, doamna aia era pusă pe sfaturi și mi le-a dat și eu am venit să vi le zic! E pe glumă!(…) Nu e ceva rău ca vorbești mult! Cred că Ioana e singura persoană de la care nu mă așteptam să o ia personal! Pentru că tocmai ea e cea deschisă și vorbăreață! Și mă așteptam să râdă!

„M-au apucat toate spumele când am auzit-o pe Otniela că mi-a zis că ar trebui să-mi curat chakra vieții. Eu am crezut că zice că am nevoie de exorcizare, că au intrat dracii în mine.

Eu când am auzit de curățat de chackre mi s-a tăiat filmul. M-au apucat nervii. Otniela zicea ceva, fetele altceva, n-am mai înțeles nimic”, a declarat Ioana, potrivit Wowbiz.

