Ovidiu Cuncea, actorul care a luat calea bisericii. „Am văzut-o pe Maica Domnului ieșind din icoană”

Ovidiu Cuncea a fost invitat la „Exclusiv VIP”, emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV. Îmbrăcat în sutană, fostul actor a povestit despre viața sa de acum ani de zile.

„Când în inimă intră credința, începi să nu mai ai liniște. Eram în 1994, atunci am intrat la seminarul teologic, dar eu am mai dat și în 1983, dar am picat… atunci era și o perioadă foarte ciudată. Toată lumea voia să te îndepărteze de teologie. Era destul de complicat, atunci când am dat examen a fost o chestie de curaj, de revoltă, eu eram între teatru și teologie…Apoi mulți colegi au făcut teologie, printre care și Silviu Biriș, atunci era ca o chestie pe care o făceai cu mare curaj.

Știu că s-a făcut sedință publică să mă dea afară din UTC și da, m-am dat afară. Pe tata care lucra în Libia l-au chemat și l-au luat la întrebări. Tata a zis atunci că soția a decis, că el nu știa nimic, totul ca să salveze situația. Toată viața mea am avut dilema de a mă hotărî între teatru și teologie.”, a declarat el la Prima TV.

Ovidiu Cuncea a continuat seria dezvăluirilor și a povestit cum a văzut-o pe Maica Domnului, dar și ce i-a spus aceasta.

„A fost un moment de mare intimitate, aproape că nu se vorbește de lucrul acesta. Eram în cumpănă dacă să mai fac pasul spre preoție și…stăteam în rugăciune, în genunchi și aievea am văzut-o pe Maica Domnului care îmi zicea să nu îmi fie frică.

Am văzut-o ieșind din icoană. Și îmi spunea: Nu îți fie frică, o să slujești fiului meu, Mântuitorul Hristos. Apoi mi-a luat toată frica. Chiar prietenii m-au întrebat apoi și le-am spus că nu mai am frică. Acum m-am gândit că mai am. Mi-e frică ca nu cumva să nu mai am bucuria clipei pe care o trăiesc. Să cunoști majoritatea lucrurilor și să nu te mai bucuri.”, a mai completat fostul actor.

În această perioadă, înainte de Sărbătoarea Învierii, Ovidiu Cuncea ține post negru.

„Toată săptămâna asta nu mănânc deloc, doar apă. Nu e ușor, dar sper să reușesc, mă rog la Dumnezeu să reușesc”.

