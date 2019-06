Pamela Anderson s-a despărţit de Adil Rami după ce a aflat că o înșela

Cei doi au fost împreună mai bine de doi ani, dar fosta actriță din Baywatch a aflat că acesta ducea o viață dublă și mai avea o femeie în viața lui.

”Ultimii doi ani din viaţa mea au fost o minciună. Am fost înşelată. Am fost făcută să cred… ne iubeam nebuneşte. Sunt devastată de ceea ce am aflat în ultimele zile. Asta pentru că trăia o viaţă dublă. Obişnuia să facă glume despre alţi jucători care aveau prietene care locuiau în apartamente pe aceeaşi stradă cu soţiile lor. Îi numea monştri pe aceşti jucători. Dar acum este şi mai rău. El a minţit pe toată lumea. Cum este posibil să controlezi în acest fel inimile şi mintea a două femei? Sunt sigur că erau şi altele. Este un monstru”, a fost mesajul postat de Pamela Anderson pe reţelele de socializare după despărțirea de fotbalist.

Pamela Anderson și Rami s-au mai despărțit și în trecut. În 2018 presa scria că fotbalistul a cerut-o de soție pe frumoasa blondă, iar aceasta a preferat să se despartă de el pentru că nu dorea să se lege la cap.

Citește și: FOTO | Platforma Iadului. „Rulmentul” Brașov, pe vremuri mândria socialismului românesc, a ajuns o ruină!





Citește mai multe despre Adil Rami și Pamela Anderson pe Libertatea.