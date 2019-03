Ardiles, pus să mănânce 6 omlete, Bobiță, să dea la sapă pe caniculă!

”Odată, Ardiles a trebuit să înfulece omletă în șase duble. Adică șase omlete, cât să i se ia multă vreme de omletă! Bine, nici Bobiță n-are mereu viață ușoară. În zilele grele de filmare, din vară, în arșița Bărăganului, una din acele zile când te trage la umbră, Bobiță a tras 14 duble dând la sapă, la o groapă”, a dat din casă inginerul, muzicianul, actorul și pilotul Mărgineanu, transformat în serial într-un hoț cu mâna iute și ușoară.

Mărgineanu a ținut să puncteze, în miezul povestirilor sale de pe platourile de filmare, și că România a ajuns în punctul în care Ardiles, așa hoț cum e el, e mai bun decât mulți dintre politicieni: ”Ardiles e, în sinea lui, un tip cu un pic de onoare, nu fură chiar tot, fură cât să nu moară de foame. Transpus în societatea de astăzi, e mai bun decât mulți din cei aflați acum la putere. Doar că se îmbracă mai urât și are ochelarii sparți”.

Primarul Vasile, păcălit în cârciumă

Probabil este evident pentru toată lumea că Firicel și Celentano nu dau pe gât litri de țuică în fiecare episod sau că Bobiță și mușteriii lui nu toarnă pe gât bere după bere, când stau la o vorbă în cârciumă. Sticlele și paharele lor sunt pline cu apă sau ceai, pentru că e nevoie de ei lucizi la filmări.

Cu o excepție însă. La filmarea uneia dintre scenele din cârciuma fierbințeană, primarul Vasile a fost tratat cum se cuvine, cu tărie.

”Aveam secvența asta: intră Vasile, adică Gigi Ifrim; noi, adică Giani și Bobiță, eram în spatele barului, discutam nu știu ce și apărea și primarul zicând «am nevoie de o tărie», ca apoi să dea tăria respectivă peste cap și să purtăm un dialog. Evident, era apă. Dar… când a ieșit Vasile pe ușă, Bobo a zis să-i punem tărie. Actor profesionist, Gigi a dus scena la capăt. Omul a intrat, a cerut tăria, înainte s-o dea peste cap s-a oprit un moment, cred că și-a dat seama că nu e apă, dar a dat paharul pe gât, l-a pus jos și a continuat replica. Noi am rămas mască. Noi am stricat scena, că am rămas blocați! Mă gândeam că țipă la noi că ne batem joc, dar nu, omul a fost profi!”, a povestit interpretul lui Giani.

Costi Diță recunoaște că fără aceste miștouri și farse, munca ar fi prea grea: ”Ideea este că ne distrăm mult, că dacă nu ne-am distra, Doamne… Adică de la 7 dimineața să-l văd pe Bobo și el turbat de oboseală, și eu turbat? Dacă nu ne-am distra, ar fi îngrozitor! Apar mereu glumele între noi. Se întâmplă să lucrezi cu oameni care sunt exact pe zona ta și aici nu vorbesc doar de actori, vorbesc de toată echipa. Am fost la filmări unde nu am percutat cu echipa și a fost nasol”.

