„Nu aș vrea să îmi dau cu părerea. Am mai spus o dată la Măruță, am zis că Sebi, dar din cauza accidentărilor a ieșit. Lucrurile acolo sunt imprevizibile.

Cel mai bun, deși țin cu Faimoșii, e Dan Ursa. A fost o surpriză pentru toți. Și e chiar mișto omul. La prima vedere, mi se pare că e cel mai bun de acolo”, a spus Maria Constantin pe Instastory, greșindu-i inițial numele lui Ursa. Vedeta a spus, în loc de Dan, Doru, iar fanii i-au atras atenția.

Maria Constantin a fost eliminată de la „Survivor România” 2023

Maria Constantin a fost prima concurentă eliminată de la Survivor România 2023. Vedeta din echipa Faimoșilor a fost trimisă acasă chiar înainte de a aduce vreun punct. Artista s-a întors în România și la scurt timp a apărut și „La Măruță”, unde a făcut dezvăluiri despre experiența prin care a trecut.

Cântăreața a părăsit concursul din Republica Dominicană după ce Ionuț Iftimoaie a nominalizat-o spre eliminare, considerând că are o comunitate mare de fani care o vor vota pentru a rămâne în show, scrie protv.ro.

Deși la Consiliu erau trei persoane în pericol de eliminare: DOC, Gheboasă și Maria Constantin, ea a fost cea care a părăsit competiția. Mulți fani ei cântăreței au speculat că din cauza lui Ionuț Iftimoaie, ea a fost trimisă acasă, că el e vinovatul.

S-a spus chiar că Maria Constantin ar fi supărată pe Ionuț Iftimoaie, concurent pe care nici nu l-a îmbrățișat la părăsirea competiției. Ieri, în emisiunea „La Măruță”, ea a mărturisit că nu e supărată de Ionuț Iftimoaie. „Nu am fost supărată!

Nu știu de ce au înțeles oamenii că am fost supărată. Nici nu am văzut episoadele, nu știu dacă am curaj să mă uit. Cred că s-a înțeles puțin greșit. Noi ca și grup ne-am înțeles cu toții, pentru că Gheboasă nu s-a acomodat din prima secundă, să facem cumva să se nominalizeze persoanele foarte influente, cu o imagine foarte mare, ca atunci să fie ele supervotate și să nu plece”, a spus ea la PRO TV.

Și a continuat: „Ionuț, din păcate, a considerat că sunt superfaimoasă, supercelebră, cea mai tare din parcare și m-a nominalizat pe mine. Problema n-a fost asta, nu a fost supărare, este un joc și ni l-am asumat cu toții… dar cumva a fost urâtă chestia aia. M-a oferit pe tavă Războinicilor”, a mai declarat ea.

