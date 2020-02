De Denisa Macovei,

În urmă cu un an, Anamaria Prodan declara că va purta extensii până în momentul în care îi va crește părul lung. Soția lui Laurențiu Reghecampf a făcut tratamente de mii de euro pentru regenerarea podoabei capilare, așa că, la sfatul medicilor, dar și al hair stiliștilor, nu se mai atinge de părul ei.

„În momentul de față, părul meu natural este puțin peste umeri, numai că mie, călătorind atât de mult, îmi este ușor să am extensii, peruci, de diferite culori, să mi le schimb mereu. Eu sunt un fel de cameleon, iar cei din echipa mea de hair stiliști și make-up îmi fac și machiaje ciudate, cum doresc eu, și alte culori de păr. Îmi fac absolut toate perucile și extensiile cum le vreau, colorate, lungi sau mai scurte”, ne-a povestit Anamaria Prodan.

Timp de trei ani, impresara a intrat într-un program în care, la interval de șase luni, merge în Turcia pentru a face un tratament pentru păr, injecții în scalp, pentru care scoate din buzunar 4.000 de euro la fiecare ședință. „Toate femeile ar trebui să înțeleagă și să nu-și mai distrugă părul. Să porți peruci este o soluție să nu-l distrugi. Dacă mi-aș colora și revopsi părul după placul meu, nu aș mai avea nimic, mi-aș arde și pielea capului. Faptul că port extensii și peruci nu înseamnă că nu am grijă de părul meu, ba chiar îi acord o mai mare atenție, pentru că părul nu respiră, deci e o întreagă muncă”, ne-a mai povestit Anamaria Prodan.

Toate aceste tratamente de înfrumusețere, dar și dietele la care apelează au un scop direcționat: acela de a arăta impecabil în ziua în care va împlini 50 de ani. Anamaria se pregătește din timp pentru ziua în care va aniversa această cifră rotundă, zi pe care o va marca printr-o ședință foto incendiară, asemenea celor pe care le-a făcut de-a lungul vremii. „În momentul de față, sunt OK cu imaginea mea. Ce-i drept, am mai pus vreo 2-3 kilograme, pentru că, în perioada Sărbătorilor, am mâncat, dar nu am niciun fel de problemă. Mă simt bine în pielea mea. Chiar mă distrez că în curând împlinesc 50 de ani, iar la 50 de ani o să fac o ședință foto, așa, să răsune Europa, nu România”, a mai spus Anamaria.

