Povestea lui Keed de la „Chefi la cuțite”. A vândut produse cosmetice în Anglia

David Ioniță, pe numele lui real, a copilărit în Călărași, dar în prezent locuiește în București. A fost pasionat de muzică de mic, însă a ajuns să simtă succesul abia la vârsta de 27 de ani. „Prima piesă am făcut-o pe la 16 ani”, a spus Keed la Antena 1.

El este cunoscut în mediul online, unde are impact uriaș cu trupa Șatra B.E.N.Z., iar pe Instagram are peste 120.000 de urmăritori.

Înainte de a se lansa în industria muzicală, acesta și-a încercat norocul în străinătate, unde a vândut produse cosmetice. Keed și-a spus povestea chiar în audițiile de la „Chefi al cuțite”.

„Nu aveam ce să fac în Călărași cu viața mea, am plecat prin străinătate, am băgat ziare în Danemarca și în Anglia am vândut cosmetice.

Am venit, am stat un pe acasă, un an și jumătate, în tot timpul ăsta am făcut muzică, însă niciodată n-am vrut să mă dedic acestui domeniu. Am plecat în Anglia de vreo trei ori pe parcursul a doi ani.

M-au dat afară de trei ori. A treia oară am zis gata nu mai pot, mă duc să fac muzică”, a povestit el.

Keed a fost salvat de la eliminare de Florin Dumitrescu

Keed a fost eliminat de la „Chefi la cuțite” în ediția din 8 iunie, dar salvat de Florin Dumitrescu, care a folosit o amuletă-bombă. „Keedule, pentru tine! Voiam să păstrez amuleta pentru Ștefan, Cătălin sau Florin, doar că ei mi-au demonstrat că nu au nevoie de așa ceva”, a zis Florin Dumitrescu, spre marea bucurie a concurenților din echipa albastră.

Extrem de emoționat și bucuros, Keed a reacționat imediat. „Speak mi-a adus amuleta. Asta e dovada că eu mi-am făcut treaba în echipă și că echipa crede în mine. O s-o înrămez și o să îmi aducă aminte de faptul că mai e speranță în lumea asta, mai poți avea încredere în oameni, mai poți face lucruri frumoase cu străini și că oricine merită o a doua șansă”, a spus el la Antena 1.

