Keed a fost eliminat de la „Chefi la cuțite”, dar salvat. Decizia luată de Florin Dumitrescu

Concurenții din echipa albastră a lui Florin Dumitrescu și cei din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu s-au duelat la proba individuală din 8 iunie. Cel care a obținut cel mai mic punctaj, doar nouă puncte, a fost Keed din echipa albastră.

El a fost eliminat, dar salvat de Florin Dumitrescu care a folosit o amuletă-bombă.

„Keedule, pentru tine! Voiam să păstrez amuleta pentru Ștefan, Cătălin sau Florin, doar că ei mi-au demonstrat că nu au nevoie de așa ceva”, a zis Florin Dumitrescu, spre marea bucurie a concurenților din echipa albastră.

„Fratele meu, nu am cum să te pierd aiurea pe o prostie. Nu am cum să te pierd, am câștigat bomba pentru tine. Te-ai întors acasă!”, a mai adăugat celebrul bucătar.

Extrem de emoționat și bucuros, Keed a reacționat imediat. „Speak mi-a adus amuleta. Asta e dovada că eu mi-am făcut treaba în echipă și că echipa crede în mine. O s-o înrămez și o să îmi aducă aminte de faptul că mai e speranță în lumea asta, mai poți avea încredere în oameni, mai poți face lucruri frumoase cu străini și că oricine merită o a doua șansă”, a spus el la Antena 1.

În ediția din 7 iunie, Florin Dumitrescu a pierdut un concurent din echipa albastră. Este vorba despre Ciprian Antone. El a fost trimis acasă.

