Decernarea premiilor Grammy, ajunsă la cea de-a 62-a ediţie, a avut loc duminică la Staples Center în Los Angeles. S-au acordat premii la 84 de categorii, nominalizările fiind selectate din peste 20.000 de candidaturi, potrivit Mediafax.

Principalele categorii de la Premiile Grammy 2020:

Înregistrarea anului premiu care se acodă pentru interpretare): Billie Eilish – „Bad Guy”

– „Bad Guy” Piesa anului (premiu care se acordă pentru compoziție): Billie Eilish – „Bad Guy”

– „Bad Guy” Ambumul Anului: Billie Eilish – „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

– „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” Cel mai bun artist nou: Billie Eilish

Vezi AICI lista competă a câștigătorilor.

Billie Eilish a câştigat premiul pentru piesa anului cu ”Bad Guy”. A mai primit premiul pentru Cel mai bun album vocal pop pentru ”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Și-a adjudecat şi trofeele pentru cel mai bun artist nou, înregistrarea anului şi albumul anului.

Spectacolul a fost deschis cu un recital susţinut de Lizo, artista cu cele mai multe nominalizări. Un moment special a fost dedicat baschetbalistului Kobe Bryant, decedat în cursul zilei de duminică într-un accident de elicopter. Alicia Keys şi Boyz II Men au interpretat piesa „It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday” ca un omagiu adus sportivului.

Lizzo a ridicat și trofeul pentru cea mai bună interpretare pop, pentru ”Truth Hurts”. Artista a fost nominalizată la opt categorii. A câştigat în total trei premii, fiind laureată în prima parte a zilei şi pentru cea mai bună interpretare R&B tradiţional, ca şi pentru cel mai bun album urban contemporan.

După ce au câştigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare a unui duo/grup country şi în 2019, cu ”Tequila”, Dan+Shay au avut succes şi anul acesta, revenind pe scenă pentru a ridica trofeul pentru ”Speachless”

La a treia nominalizare, Tyler, The Creator a câştigat primul Grammy din carieră pentru ”Igor”, cel mai bun album rap.

Premiile Grammy 2020. 75 de distincții acordate în avans

Înaintea galei principale s-au acordat 75 de distincţii într-o ceremonie organizată separat. Printre cei premiaţi în avans s-au numărat Lizzo, Eilish, Lil Nas X, Lady Gaga şi Beyoncé.

Lizzo a primit trofee pentru urban contemporary album, pentru “Cuz I Love You” şi interpretare R&B traditional, pentru piesa “Jerome”. Lil Nas X, cu “Old Town Road” a câştigat pentru cea mai bună interpretare pop/duo group pentru varianta remix cu Billy Ray Cyrus. Piesa a primit şi trofeul pentru cel mai bun video muzical. Beyoncé a câştigat pentru “Homecoming” trofeul pentru cel mai bun film muzical. Michelle Obama a fost premiată cu distincţia pentru cel mai bun album spoken word pentru versiunea audio a volumului său “Becomin”. Premiul a fost ridicat de muziciana de jazz Esperanza Spalding în numele fostei prime doamne.

Elvis Costello & The Imposters au câştigat, pentru ”Look Now”, premiul pentru cel mai bun album pop tradiţional, printre cei nominalizaţi la acest trofeu fiind Andrea Bocelli, Michael Buble, John Legend şi Barbra Streisand. Pentru Cea mai bună înregistrare dance, premianţii au gost The Chemical Brothers pentru ”Got To Keep On”, tot ei plecând şi cu trofeul pentru cel mai bun album dance/electronic, pentru ”No Geography”.

Chitaristul Gary Clark Jr. a câştigat trei trofee, albumul său “This Land” fiind premiat drept cel mai bun album contemporan de blues, în timp ce piesa care a dat titlul albumului i-a adus premiile pentru cel mai bun cântec rock şi cea mai bună interpretare rock.

Printre momentele speciale ale primei părţi a zilei de duminică, premiile Grammy au prilejuit şi revenirea legendarei Gloria Gaynor, vedeta muzicii disco premiată în 1980 pentru “I Will Survive”. Cântăreaţa a fost premiată pentru prima dată din 1980 pentru cel mai bun album gospel, “Testimony”. O premieră a fost triumful lui Tracy Young, care a devenit prima femeie premiată pentru cel mai bun remix, pentru varianta oferită piesei Madonnei, “I Rise.”

Tanya Tucker, a câştigat la 61 de ani primul trofeu Grammys din carieră pentru cel mai bun album country, “While Im Livin” . Tot ea a câştigat şi premiul pentru cea mai bună piesă country pentru “Bring My Flowers Now”. Willie Nelson a primit la 86 de ani premiul pentru cea mai bună interpretare country pentru „Ride Me Back Home”.

Pentru cel mai bun album de comedie a fost premiat ”Sticks&Stones”, cu David Chapelle, fiind al treilea an în care actorul este premiantul categoriei.

Nipsey Hussle, rapperul care a murit în luna martie la 33 de ani, a câştigat un premiu pentru “Racks in the Middle”, pentru cea mai bună interpretare rap.

Anul trecut, vedeta premiilor Grammy a fost Childish Gambino, care a obţinut patru trofee pentru piesa „This is America”.

The Recording Academy, care decernează premiile Grammy, a anunțat miercuri lista nominalizărilor pentru anul viitor, când are loc a 62-a ediție, relatează BBC.

„The Recording Academy”, a luat în calcul pentru Grammy Awards 2020 cele mai bune piese și albume lansate în intervalul octombrie 2018 – septembrie 2019, când a făcut nominalizările pentru cele peste 80 de categorii.

Lizzo este artista care a primit cele mai multe nominalizări, opt, urmată de Billie Eilish şi Lil Nas X, cu câte şase selecții, şi de Ariana Grande (foto) şi HER, cu câte cinci.

Billie Eilish (17 ani) este cea mai tânără artistă nominalizată în fiecare dintre cele patru mari categorii (cel mai bun album, cea mai bună înregistrare, cel mai bun cântec şi ce mai bun artist nou) în acelaşi an.

Recordul a fost deţinut până acum de Mariah Carey, care, la 20 de ani, în 1990, a fost selectată în aceleaşi categorii.

Christopher Cross este singurul artist care a câștigat toate cele patru premii într-un singur an, potrivit BBC.

Există, de asemenea, nominalizări postume pentru Dolores O’Riordan de la The Cranberries și pentru starul rap Nipsey Hussle, care a fost asasinat.

Nominalizări Premiile Grammy 2020 – „Cel mai bun album”:

„I, I” – Bon Iver

„Norman Rockwell!” – Lana Del Rey

„When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ” – Billie Eilish – CÂȘTIGĂTOR

„Thank U, Next” – Ariana Grande

„I Used To Know Her” – H.E.R.

„7” – Lil Nas X

„Cuz I Love You (Deluxe)” – Lizzo

„Father Of The Bride” – Vampire Weekend

Nominalizări Premiile Grammy 2020 – „Cea mai bună melodie”:

„Always Remember Us This Way ” – Lady Gaga

„Bad Guy” – Billie Eilish – CÂȘTIGĂTOR

„Bring My Flowers Now” – Tanya Tucker

„Hard Place” – HER

„Lover” – Taylor Swift

„Norman Rockwell” – Lana Del Rey

„Someone You Loved” – Lewis Capaldi

„Truth Hurts” – Lizzo

Nominalizări Premiile Grammy 2020 – „Cea mai bună înregistrare”

„Hey Ma” – Bon Iver

„Bad Guy” – Billie Eilish – CÂȘTIGĂTOR

„7 Rings” – Ariana Grande

„Hard Place” – HER

„Talk” – Khalid

„Old Town Road” – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

„Truth Hurts” – Lizzo

„Sunflower” – Post Malone and Swae Lee

Nominalizări Premiile Grammy 2020 – „Cel mai bun album rock”:

Amo – Bring Me The Horizon

Social Cues – Cage The Elephant – CÂȘTIGĂTOR

In The End – The Cranberries

Trauma – I Prevail

Feral Roots – Rival Sons

Nominalizări Premiile Grammy 2020 – „Cea mai bună reprezentaţie R&B”:

“Love Again” – Daniel Ceasar & Brandy

“Couldve Been” – H.E.R. Featuring Bryson Tiller

“Exactly How I Feel” – Lizzo Featuring Gucci Mane

“Roll Some Mo” – Lucky Daye

“Come Home” – Anderson .Paak Featuring André 3000 – CÂȘTIGĂTOR

Nominalizări Gramy Awards 2020 – „Cel mai bun album rap”:

Revenge Of The Dreamers III – Dreamville

Championships – Meek Mill

I Am > I Was – 21 Savage

Igor – Tyler, The Creator – CÂȘTIGĂTOR

The Lost Boy – YBN Cordae

Nominalizări Grammy Awards 2020 – „Cel mai bun debut”:

Black Pumas

Billie Eilish – CÂȘTIGĂTOR

Lizzo

Lil Nas X

Maggie Rogers

Rosalia

Tank and the Bangas

Yola

Vezi lista completă a celor 84 de categorii, pe site-ul oficial Grammy.

Cea de-a 62-a ediţie a Grammy Awards se va desfăşura pe 26 ianuarie la Staples Center din Los Angeles şi o va avea ca maestră de ceremonii, pentru al doilea an consecutiv, pe cântăreaţa Alicia Keys.

