Liviu Vârciu a anunțat pe contul lui de Instagram premiera filmului „Zăpadă, ceai și dragoste”. Filmul va fi lansat pe 10 septembrie, iar din distribuția acestuia fac parte numeroși actori și artiști cunoscuți.

Printre cele mai faimoase vedete de află Alina Pușcaș, care a spus că a filmat la 10 zile după ce născuse, în urmă cu un an, Cosmin Seleși, Anca Dinicu, Paula Chirilă, Dan Negru, Dorian Popa, Levent Sali, Cristi Iacob și mulți alții, scrie a1.ro.

Liviu Vârciu, care a fost nevoit să amâne premiera filmului său anul trecut, spune că a investit foarte mulți bani și timp în „Zăpadă, ceai și dragoste”.

Acesta e producătorul filmului, dar și unul dintre actorii principali.

„E ghinion la nivel mondial. Era primul film îmi doream foarte mult să îl am în cinema. Am vorbit la casa de distributie și nu pot lansa pe 27 martie pentru că nu ştim ce virus este, mor oameni. E vorba de siguranţa oamenilor”, a declarat Vârciu anul trecut.

„E o comedie asumată”

„Sergiu Nicolaescu este mic copil. Regizor nu sunt. Am plătit pe cineva cu foarte mulți bani, cel mai bine regizor plătit din România în 2020 a fost Cătălin Bugean. Peste 80.000 de euro i-am dat doar să stau eu liniștit, că nu am vrut să mă stresez. Eu m-am ocupat de producție, o producție de vreo 4-5 milioane de euro, nici nu i-am numărat. Ultimele 2 milioane nu le-am mai numărat că mă stresam foarte mult. Așa că mă aștept să am încasări”, a povestit amuzat Liviu despre filmul lui.

„E o comedie asumată, un film de festival dacă vrei. Sunt o grămadă de festivaluri: Ghinda de Aur, Broasca cu Pedale. La Cannes nu ne ducem. Au sunat, dar am refuzat. Oscarul la fel. Acum că au venit coreenii am zis că nu putem să ne asociem imaginea. Dar dacă o să insiste nu o să am ce face și va trebui să merg”, declara Vârciu pentru Libertatea cu câteva zile înainte să se închidă cinematografele, în 2020.

