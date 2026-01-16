Din câte se pare, unul dintre artiștii care ar urma să părăsească show-ul de la PRO TV ar fi cântăreața Irina Rimes, care a devenit jurat în anul 2018, când a înlocuit-o pe Loredana Groza.

Artista nu și-ar mai dori să continue la Vocea României

În mediul online s-a spus că Irina Rimes pleacă de la Vocea României pentru că programul ei este unul destul de încărcat și nu ar mai avea timp pentru filmări. Celebra artistă locuiește atât în România, cât și în Franța, țară în care se află David Goldcher, iubitul ei.

Chiar dacă informația potrivit căreia cântăreața și-a încheiat socotelile cu emisiunea muzicală nu a fost confirmată de niciuna dintre părțile implicate, unele publicații au dat ca sigură despărțirea.

Pentru a afla cât adevăr este în acest speculații, jurnaliștii de la Viva i-au contactat pe cei de la PRO TV, pentru o oferi o reacție oficială.

„Am văzut că astăzi circulă în presă o informație conform căreia Irina Rimes ar pleca de la Vocea României. E adevărat? Puteți să-mi comunicați, vă rog, poziția oficială a postului?”, a fost întrebarea pe care colegii noștri din presă au trimis-o către postul din Pache Protopopescu.

Răspunsul PRO TV despre plecarea Irinei Rimes

„Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat în decembrie 2025, iar în acest moment echipa de producție este în plin proces de casting pentru găsirea concurenților cu cele mai spectaculoase voci pentru sezonul 14. Nu putem răspunde speculațiilor apărute, însă, în momentul în care vom avea noutăți de comunicat, o vom face oficial”, a fost răspunsul oferit de reprezentanții PRO TV.

Recent s-a aflat și a fost confirmat oficial și faptul că emisiunea „La Măruță” va dispărea din grila PRO TV și va fi înlocuită cu „o selecție diversă de seriale orientate către publicul feminin”, după cum au dezvăluit reprezentanții postului de televiziune în exclusivitate pentru Libertatea.

Mai mult decât atât, CME, grupul care deține PRO TV, se reorganizează și anunță noi schimbări pentru anul 2026 atât în România, cât și în alte țări în care își desfășoară activitatea.

Monden

Decizia luată de Iulia Vântur la mai bine de 10 ani de când s-a mutat în India. Cum se va implica în viața profesională a iubitului ei, Salman Khan
Stiri Mondene 12:57
Decizia luată de Iulia Vântur la mai bine de 10 ani de când s-a mutat în India. Cum se va implica în viața profesională a iubitului ei, Salman Khan
