Inițial, s-a spus că prezentatorul Cătălin Măruță a fost dat afară de PRO TV, însă această informație nu a putut fi confirmată până la această oră de niciuna dintre părțile implicate.

PRO TV, răspunsuri oficiale pentru Libertatea

Libertatea a dorit să afle ce se întâmplă cu prezentatorul, dacă el va fi implicat în vreun proiect pe VOYO sau dacă părăsește definitiv trustul e presă.

Printre altele, am vrut ca PRO TV să ne dezvăluie și ce se va întâmpla cu echipa emisiunii „La Măruță”, dar și ce va difuza postul de televiziune în locul show-ului, între orele 15.00 și 17.00, după data de 6 februarie 2026.

Libertatea: Ce se va întâmpla cu Cătălin Măruță începând cu 6 februarie 2026? Va avea un alt proiect în PRO TV sau va părăsi televiziunea? În comunicat se precizează: „Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală”. Va avea prezentatorul un proiect pe VOYO?

PRO TV: În prezent, ne aflăm în faza de explorare. Ne-am unit eforturile pentru a găsi cea mai bună formulă care să răspundă contextului actual al pieței media. Este un proces, așa că va dura până când vom putea evalua corect toate opțiunile, însă toate părțile implicate sunt pe deplin angajate în acest demers.

Au apărut informații în spațiul public potrivit cărora Cătălin Măruță și-a dat demisia în fața lui Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV. Este adevărat? Când au fost anunțați prezentatorul și echipa emisiunii „La Măruță” că postul de televiziune renunță la format?

Atât Cătălin Măruță, cât și echipa au fost anunțați ieri de încheierea emisiunii „La Măruță” începând cu data de 6 februarie 2026.

Ce se va întâmpla cu echipa emisiunii, după ce „La Măruță” va ieși din grila PRO TV?

Împreună cu colegii de la HR, explorăm în prezent toate oportunitățile interne. Scopul nostru nu este să ne despărțim de colegi, ci să vedem cum experiența și competențele lor pot fi valorificate în alte zone ale companiei. Din acest motiv, este încă prea devreme pentru a oferi un răspuns definitiv în acest moment.

Toate sezoanele „La Măruță” se văd pe VOYO

Se ia în calcul ca, începând cu 6 februarie 2026, emisiunea „La Măruță” să se vadă exclusiv pe VOYO?

Așa cum am anunțat și în comunicatul oficial, emisiunea «La Măruță» se oprește cu data de 6 februarie 2026. Pe VOYO rămân, în continuare, disponibile toate sezoanele difuzate până în acest moment.

Ce va difuza PRO TV în intervalul orar în care era emisiunea „La Măruță”, începând cu 6 februarie 2026?

Vom oferi o selecție diversă de seriale orientate către publicul feminin și vom reveni în curând cu mai multe informații.

