Probleme de sănătate pentru Elena Merișoreanu. „M-am operat și iar nu a fost reușită operația”

Artista a explicat că a căzut și a avut nevoie de operație. Artista se află acum sub tratament pentru a scăpa de problema pe care o are.

„Toate ar fi extraordinar de bune dar am o problemă cu un picior, mi-am rupt ligamentele şi de atunci, m-am operat şi iar nu a fost reuşită operaţia, acum fac tratament, dar cu ajutorul lui Dumnezeu mergem înainte, ce să facem.

Am fost plecată din ţară şi am făcut arobic, eram unsuroasă pe mâini şi m-am agăţat de frânghii şi bineînţeles că pe frânghia aia mi-a alunecat mâna, am căzut şi mi-am rupt ligamentele.

Am încercat cu tot felul de tratamente, a trebuit să mă operez, dar acum e bine. Acum o lună jumate m-am operat, de fapt nu am voie nici să pun piciorul jos, dar zic: hai că trebuie”, a declarat Elena merișoreanu la postul de televiziune Antena Stars.

