După acest termen-limită, tarifele impuse de SUA împotriva UE ar urma să crească „imediat la niveluri mult mai mari”, a avertizat președintele american pe platforma sa de comunicare Truth Social.

La sfârșitul lui martie, Parlamentul European a aprobat, sub anumite condiții, acordul comercial convenit între SUA și UE în vara anului trecut la Turnberry, Scoția. Cu toate acestea, procedurile interne ale blocului comunitar prevăd desfășurarea unor negocieri cu cele 27 de state membre înainte ca acesta să poată fi implementat oficial.

În acordul de la Turnberry, UE s-a angajat să elimine taxele vamale pentru majoritatea importurilor din SUA în schimbul unui plafon de 15% pentru tarifele impuse de Trump asupra mărfurilor europene.

„Am așteptat cu răbdare ca UE să își îndeplinească partea din Acordul Comercial Istoric pe care l-am încheiat (…), cel mai mare acord comercial de până acum”, a scris președintele american.

„UE a promis să își îndeplinească partea din acord și (…) să își reducă tarifele la ZERO”, a adăugat el. „Am fost de acord să le dau termen până la cea de-a 250-a aniversare a țării noastre, în caz contrar, din păcate, tarifele ar urma să crească imediat la niveluri mult mai mari”, a continuat Trump.

Președintele american a subliniat că discuția sa cu președinta Comisiei Europene a fost una „foarte bună”.

SUA vor sărbători cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență față de Marea Britanie pe 4 iulie, considerată data fondării țării și ziua națională.

Vinerea trecută, Donald Trump a amenințat UE cu tarife de 25% pentru automobilele și camioanele exportate în SUA.

În replică, Comisia Europeană a afirmat că UE își respectă partea din acord și că administrația Trump a fost informată „pe tot parcursul procesului legislativ” privind ratificarea documentului.

Potrivit unor surse citate de AFP, discuțiile dintre cele 27 de state membre UE și Parlamentul European privind ratificarea acordului comercial cu SUA au progresat, dar nu s-a ajuns încă la un acord final.

Guvernul cipriot, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a anunțat „progrese în ceea ce privește o serie de aspecte” și și-a exprimat intenția de a continua acest „impuls pozitiv” în timpul unei noi runde de negocieri cu eurodeputații, programată pentru 19 mai.

„Suntem pe deplin angajați să continuăm dialogul nostru constructiv cu Parlamentul European pentru a încheia lucrările legislative cât mai repede posibil”, a declarat Michael Damianos, ministrul Energiei, Comerțului și Industriei din Cipru.

„Am făcut progrese bune, dar mai sunt multe de făcut”, a confirmat eurodeputatul german Bernd Lange (S&D, stânga), care se ocupă de această chestiune în Parlamentul European.

