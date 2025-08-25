„Salutare, dragilor! Ne-am luat inima în dinți, am lăsat copiii cu bunicii și am venit într-un loc care pe noi ne-a impresionat foarte tare. Și am vrut neapărat să-l arătăm și prietenilor noștri, Irina și Răzvan. Și acum haideți să vedeți de ce au avut reacția de mai devreme.

Bun, să vă arăt vila în care noi am stat, cea cu două dormitoare. Ați văzut baia care este foarte generoasă, dormitorul nostru, care este de asemenea foarte generos și foarte confortabil, bucătăria complet utilată, dormitorul de nebunie al familiei Fodor, da, la fel de drăguț ca al nostru.

Și acum trebuie să vă spun că nu sunteți pregătiți pentru ceea ce urmează. Un view de îți taie respirația cu o terasă complet utilată, cu jacuzzi, cu saună și cu momente de răsfăț împreună cu soțul meu și cu prietenii noștri”, a spus Adela Popescu.

Pentru o noapte într-o astfel de vilă, pentru patru persoane, prețul ajunge la 4.700 de lei. Reacția fanilor nu a întârziat să apară.

„Foarte frumos, dar foarte scump pentru sărăcia din România, doar voi vă permiteți. Să mai zică cineva că nu se câștigă în televiziune”; „Superb locul, dar cum ajung eu şi soţul cu salariu minim pe economie? Ruşine celor care îşi bat joc de noi!”; „500 de euro pe noapte … Unde mai pui că faci o viață pe Valea Prahovei până să ajungi. Frumos dar cam scump pentru nivelul de trai din România”, au spus internauții

