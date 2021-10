Surpriză de proporții pentru telespectatori! Șarpele de la „Masked Singer România”, sezonul 2, era chiar Radu Vâlcan. Șarpele a făcut show pe o melodie a lui DJ Tiesto, iar detectivii au fost impresionați.

„Am fost judecat din primul moment în care am intrat pe scenă și mă așteptam la asta! Am știut din prima clipă că sunt făcut pentru a străluci ca o vedetă! Puteți spune că totul a început cu o filmare și un make-up, dar solzii mei strălucitori m-au propulsat mult mai departe! Însă eu am o altă armă: puterea seducției! Bazându-mă pe ea, am reușit să mă remarc în lumea femeilor și am reușit să adun mii de admiratoare”, spune Șarpele înainte să urce pe scenă.

Horia Brenciu a crezut că sub mască se ascunde celebrul designer Cătălin Botezatu. „Înainte să-l ascult aveam un nume și acum după ce l-am ascultat, am pus încă un nume. Mihaela se uită la mine, bănuiesc că pe lista ei există acest nume pe care îl voi rosti: Doamnelor și domnilor, la Masked Singer a venit Cătălin Botezatu”, a spus detectivul de la „Masked Singer România”.

Radu Vâlcan a recunoscut că i-a spus Adelei Popescu că participă la „Masked Singer România”, dar aceasta a păstrat foarte bine secretul. Cei patru detectivi nu se așteptau nicio secundă că sub masca Șarpelui se află Radu Vâlcan.

Radu Vâlcan, primele declarații după demascarea de la „Masked Singer România”

Într-un interviu pentru Libertatea, prezentatorul a vorbit despre experiența pe care a avut-o la „Masked Singer România”.

– Vorbește-ne puțin despre masca ta. Cât din acest personaj ești? Te reprezintă? De ce?

– Singura asemănare este legată de vreme, amândurora ne place la cald.

– Masca e un indiciu care poate să ne ducă la personajul din interior. Ce elemente-cheie a ascuns masca ta?

– Poate prea serios, prea încruntat, dar zâmbitor, nimic din complezență.

– Ți-a fost greu să cânți și să dansezi în acel costum? Care a fost cea mai mare provocare când ai intrat în el?

– Nu îmi imaginam ca va fi atât de greu. Din fața televizorului totul pare atât de ușor.

– Ce informații crezi că te-au dat de gol?

– Cu siguranță a fost o provocare pentru ei, probabil că nu își imaginau că ar putea fi vorba despre mine. Dacă m-au recunoscut, m-a trădat vocea, faptul ca am jucat în telenovele, cică aș manipula oamenii, chestii d-astea firești.

