Cântăreața Adda se luptă cu boala Lyme, pe care a descoperit că o are de curând. Artista a primit de multe ori un diagnostic greșit până să afle, de fapt, cu ce probleme de sănătate se confruntă. Ea și-a spus povestea emoționată la „Neatza cu Răzvan și Dani”, iar Răzvan Simion nu și-a putut stăpâni lacrimile când a auzit prin tot ce a trecut invitata sa.

„Eu am presimțit cumva ce am. Din octombrie anul trecut mergeam la doctori și am întrebat și de Lyme și m-au trimis la psiholog, iar psihologul mi-a zis să nu mai vin că sunt ok, că problema mea e la fizic, nu la căpuț.

Mi-am dat seama despre ce e vorba când într-o zi mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj, n-am mai putut să-l ridic, am fost, m-am testat, a ieșit pozitiv, mi-am făcut mai multe investigații.

Când am filmat Paranoia (n.r. – piesa lansată recent) nu-mi simțeam fața, partea stângă. Dar trag de mine și sunt vie, vreau să mă bucur de toate lucrurile din viața mea”, a dezvăluit Adda în cadrul emisiunii de la Antena 1, relatează Fanatik.

La un moment dat, colegul lui Dani Oțil a remarcat o fotografie cu Adda alături de soțul ei, Cătălin Rizea, și băiețelul pe care îl au împreună.

„Ai pus o poză cu băieții tăi și tu ai zis că pentru ei…”, a spus Răzvan Simion cu vocea tremurată.

„Dar nu mă face să plâng acum. E dimineață! Nu mă face să plâng. M-am machiat singură frumos și nu…”, a spus Adda încercând să nu se emoționeze.

„Da, lasă că plâng eu”, i-a răspuns prezentatorul.

„Nu e de plâns. Acum simt că trăiesc cu adevărat, mă bucur cu adevărat de ce e în jurul meu. M-am emoționat foarte tare acum. Vreau să las lucruri în urmă, vreau să fac muzică frumoasă și sunt convinsă că mă voi vindeca”, a spus artista.

