„Borelioza și bartonella sunt două bacterii. E foarte greu de demonstrat de unde le-am luat, aceste bacterii pot fi transmise și de către țânțari. Ești la o terasă, la mare, sau la petrecere, de exemplu, lângă un lac, un țânțar te înțeapă și pe tine, după un altul. Nu am fost niciodată mușcată de căpușă, nu mi s-a descoperit această insectă în piele sau urmele vreunei mușcături. Poate fi și de la țânțar, pleoșniță, congenital. Din păcate, acestea sunt lucruri care în România nu prea se discută.

În România se tratează foarte greu această afecțiune, sunt foarte puțini specialiști care se încumetă să facă asta. Țin legătura cu oamenii cu aceleași simptome și vorbim despre asta.”, a povestit cântăreața.

Adda a început deja tratamentul, în primele luni e nevoită să ia pe zi 26 de pastile, iar în următoarele 18 luni va face injecții. Nu îi este deloc ușor, însă vrea neapărat să se vindece. „Patru luni trebuie să iau acele pastile, apoi 18 luni să fac injecții. Bine că există tratament. Pastilele le iau de două luni. Acum nu-mi mai paralizează fața, sunt mult mai bine. De exemplu, acum mai mult timp, la filmarea clipului lansat astăzi, nu-mi mai simțeam fața.

Nu am ce face, nu vreau să fiu victimă, femeia care stă și plânge. Vreau să-mi trăiesc viața, m-a schimbat mult în bine ce s-a întâmplat, m-am dezvoltat mult la nivel spiritual, emoțional. M-am îmbunătățit eu ca om. Acesta este un hop peste care voi trece, vreau să fac cât pot și când nu voi mai putea, mă culc. Această boală îți dă o oboseală cronică, dar nici nu poți dormi. Lyme e boala cu o mie de fețe, are multe simptome, sunt mulți oameni cu simptome la psihiatrie, diagnosticați greșit, care apoi au murit. La mine era spre a doua fază, am descoperit-o oarecum din timp.”, a mai povestit Adda, care a împlinit de curând 30 de ani.

