Alexandru Papadopol a fost filmat în timp ce se îmbrățișa și se săruta pe stradă cu actrița Adriana Titieni.

Fosta parteneră de viață a lui Alexandru Papadopol, actrița Ioana Ginghină, a făcut primele declarații după ce s-a aflat despre noua poveste de dragoste pe care ar trăi-o fostul său soț.

„Nu bănuiam, gândeşte-te că noi nu mai vorbim de atâta timp, nici nu am stat vreodată să îl urmăresc. Gândeşte-te că el a plecat din februarie de acasă, deci, eu nu mai ştiu mare lucru. Eu am depus actele tocmai pentru că nu se mai întâmpla nimic, nu mai venea. Nu cred sincer că era dinainte, adică de acum un an relaţia, nu cred că ăsta e motivul. Deci, e ceva nou.

Nu cred, sincer, eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane, în mail-uri. Ştii cum e, ce nu ştii, te face fericit. Niciodată nu am fost aşa şi nici nu voi fi de acum încolo, că nu e cazul”, a spus Ioana Ginghină la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Vedeta s-a declarat dezamăgită de faptul că Alexandru Papadopol a fost surprins în ipostaze tandre în public.

„La un moment dat, oricum ar fi apărut, că e la unul, că e la altul, la un moment dat apărea cineva. Dar să nu fie atât de public şi să nu fie atâtea săruturi pătimaşe în public. Doar că eu asta aş fi vrut, şi de la mine am pretenţia, să nu fie pe stradă, în locuri publice, deoarece copiii sunt răi la şcoală. Internetul le este la îndemână, nu trebuie sa le spună părinţii acasă”, a declarat ea.

