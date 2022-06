Albert Iovan a avut parte de o reușită impresionantă la vârsta de 16 ani. Fiul Romaniței Iovan a primit premiul pentru inovație, pentru că a reușit să creeze o mașină electrică, alături de o echipă, relatează Fanatik. Creatoarea de modă s-a mândrit pe rețelele de socializare cu realizările băiatului ei.

„Ceremonia de decernare a premiilor de la Școala Britanică din București.

Felicitări, Albert Iovan, pentru premiul primit pentru inovații, pentru construirea unei mașini electrice, alături de o echipă minunată. Sunt foarte mândră de tine”, a scris Romanița Iovan pe pagina sa de Facebook.

„Cred că am moștenit de la tata partea asta, să fiu bun sub presiune”

Fiul Romaniței Iovan și al regretatului pilot Adrian Iovan este pasionat de mașini, astfel că de aproape doi ani participă la raliuri. Albert își dorește să fie cât mai bun la ceea ce face.

„Îmi doresc să fiu cât mai bun la ceea ce fac, apoi vreau să mă mut la raliuri până ajung la Campionatul Mondial.

Cred că am moștenit de la tata partea asta, să fiu bun sub presiune, căci el era cu avioanele, eu cu mașinile. Adrenalina tot de la el o am, el se dădea cu parașuta, îmi doresc și eu asta în curând”, a declarat Albert Iovan la Antena Stars.

De asemenea, fiul creatoarei de modă crede că pasiunea pentru sporturile extreme a moștenit-o de la tatăl său. Albert are în plan să se dea cu parașuta, așa cum obișnuia și Adrian Iovan.

Romanița Iovan a devenit mamă la vârsta de 42 de ani. Fiul ei, Albert, are acum 16 ani, iar cei doi au o relație foarte strânsă. Creatoarea de modă a avut o căsnicie de 5 ani cu Adrian Iovan, care și-a pierdut viața într-un accident aviatic.



