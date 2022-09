Romică Țociu, în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: „A fost cea mai groaznică perioadă”. Ce confesiune i-a făcut prezentatoarei

În anul 2016, întreaga familie Țociu a fost zguduită de o veste teribilă. Nicoleta Țociu avea cancer la sân. Romică Țociu a luptat alături de soție pentru a se vindeca, însă i-a fost greu. Întrebat cum a primit vestea, el a declarat: „În momentul ăla n-a mai contat nimic!

Când afli că ești bolnav toate planurile dispar până aproape de zero! Se întoarce totul așa… nimic nu mai este organic! Încerci să te aduni și să începi să înveți cum să reacționezi! Nicoleta e totul pentru copiii mei, o iubesc enorm și eu!”, a spus actorul, care a dezvăluit că minut cu minut a fost alături de soție.

„În momentul ăla a fost pentru prima dată în viață mea când am rămas fără replică! Eu toată viață mea am avut replică! De dată aia n-am știut cum să reacționez! Pentru că nu știam ce să spun! Nu fusesem pus niciodată într-o situație limita, cum am fost în cazul ei! Am încercat să mă adun să fiu tare pentru ea!

A fost cea mai groaznică perioadă prin care am trecut în viață mea! Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că e bine și că lucrurile sunt foarte bune acum! N-avea cum să i se întâmple ei pentru că e un suflet minunat!”, a spus Romică Țociu la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform Kanal D.

Recomandări Despre ce NU apare în documentarul Recorder

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Nicoleta a știut de fiecare dată să pună lucrurile în ordine și să meargă mai departe”

Romică Țociu e căsătorit de 27 de ani cu Nicoleta, soția care i-a dăruit doi copii. Într-un interviu pentru revista VIVA!, actorul a făcut mărturisiri din relația lui de cuplu, a dezvăluit cum de rezistă căsnicia lor de atâția ani.

Actorul a recunoscut că soția a fost cea care a ținut de-a lungul anilor familia unită. În urmă cu ani de zile, prin 2011, se zvonea că Romică Țociu i-ar fi fost infidel Nicoletei. El ar fi fost surprins de paparazzi sărutându-se cu foc cu o doamnă. Despre acest episod nu a comentat public. Recent, el și-a laudat soția.

Recomandări Viața unei familii de români care a ajuns să se simtă mai acasă în Danemarca: „În România rămâneam la faza de «dă-mi două țigări la bucată». De aici am mers la Londra de cinci ori”

„Secretul căsniciei de 27 de ani cu Nicoleta nu pot să îl spun eu, pentru că eu am fost mai agitat, am avut o viață mai agitată, însă c și să meargă mai departe. Sunt un familist convins, îmi iubesc copiii foarte mult, și asta a făcut ca relația noastră să meargă mai departe. Sunt un om care își iubește foarte mult apropiații și ar face orice pentru ei. Îi sunt foarte recunoscător Nicoletei că m-a înțeles și a știut să treacă peste toate greutățile, pentru că viața noastră nu e doar ce se vede la televizor, și noi avem facturi de plătit, și noi mai rămânem fără bani, și copiii noștri au probleme… Trăim normal, suntem oameni normali.”, a explicat el.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Moment uluitor. Cine e omul care l-a pus la punct pe Hagi: „Le știi pe toate? Du-te să faci duș!”

Playtech.ro ȘOC! Profeția TULBURĂTOARE a lui Nostradamus despre Regele Charles! E DUREROS!

Viva.ro Meghan și Harry se țin mereu de mână în public, dar William și Kate nu fac asta niciodată. Motivul uluitor s-a aflat abia acum. Ce-a ieșit la iveală

Observatornews.ro Au început ninsorile și viscolul la munte. Ninge pe Transalpina, strat de zăpadă la Vlădeasa, în Apuseni

Știrileprotv.ro Incident la sicriul Reginei Elisabeta a II-a. VIDEO

FANATIK.RO Cum arată mormântul lui Petrică Mîțu Stoian, la aproape un an de la moartea cântărețului: ”Doru Gușman s-a ocupat de tot”

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 18 septembrie 2022. Vărsătorii sunt prea arțăgoși cu cine nu trebuie, inclusiv cu cei dragi, iar această atitudine nu le face bine

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România