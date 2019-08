De Mihai Niculescu,

Cântărețul a decis să meargă cu un avion, de la București la Brașov, după ce a aflat că ar parcurge drumul în patru ore și jumătate.

„Băieții din trupa mea au venit aici ieri (vineri – n.r.), dar le-a luat patru ore și jumătate să vină cu mașina de la București, așa că eu am zis: «N-o să fac asta!» Am închiriat un avion și am zburat azi, mi-a luat doar 40 de minute”, și-a început el discursul, pe scena Cerbului de Aur, potrivit

Digi24.

Nu s-a așteptat însă să zboare cu un avion atât de mic, așa că drumul s-a transformat într-o aventură.

Cred că nu mi-a fost atât de teamă niciodată în viața mea, mai ales când am ajuns deasupra munților. E magnific, e frumos, dar mie mi-a fost atât de frică! Ronan Keating, în timpul recitalului de la Cerbul de Aur:

El a ținut să-l laude pe pilot, spunând că a fost „foarte abil” și că l-a dus într-un tur.

„Dar la un moment dat, a decis să încline avionul într-o parte ca eu să pot privi mai bine munții. N-a fost o idee bună! Dar iată-mă aici, teafăr și nevătămat”, a continuat el râzând.

Cântărețul a lăudat frumusețea naturală a României, glumind însă că „a avut ochii închiși aproape tot timpul zborului”.





