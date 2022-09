Ea nu va renunța la jobul ei din Ungaria, va locui în România și va face naveta. „O dau pe Iza la școală în clasa 0! O să fac naveta în Ungaria, o lună da, una nu! O să fac schimb cu o colega. Nu am ce să fac, pentru că acolo nu e școală în limba română pentru fetițe. Plus că aș da-o și pe cea mică la grădiniță. Iza mi-a promis că nu mai ia sân, gata! Are șapte ani! Ea e dependentă de lapte, bea cam 1 litru pe zi!

Un an am stat în Budapesta și toată familia. E un oraș superb. Eu prezint acolo o emisiune de jocuri interactive în limba romană. Soțul nu prea se poate acomoda în Ungaria, e prea liniște pentru el acolo.”, a declarat ea.

Sânziana Buruiană e căsătorită cu fostul fotbalist Nicolae Zuluf și împreună au două fetițe. Ea a mărturisit că de ani de zile nu mai doare cu soțul în pat, căci e nevoită să stea cu fetele. „Eu dorm în pat cu fetele, în fiecare noapte dormim împreună. Nu mai dorm demult cu soțul. Asta e, mai răruț, că-i mai drăguț!

După ce adorm ele, le mai las singure ca să ne mai întâlnim și noi. Dar și așa stăm cu frica-n sân să nu se trezească și să ne prindă. Sper ca atunci când s-or mai mări să pot să-mi reiau și eu locul alături de soț!”, a mai mărturisit ea pentru click.ro.

