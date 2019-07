„Noi ne aflăm în luna de miere la Saint Tropez şi haideţi să vedeţi ce am găsit aici. Mamă, frumos! Deci, nu suntem la hotel, suntem acasă la Alex. Ce zici, Florin? Poate când îmbătrânim, îmbătrânim şi noi pe aici pe undeva? Să muncim şi noi poate facem şi noi o casă. Auzi? Ia lasă tu paharul ăla, că nu ai ce să stai tu, ca un copil al lui Dumnezeu cu pahar din ăla”, a spus Brigitte în video.

Atunci când soțul ei a ignorant-o, Brigitte a luat foc. „Bă, ce ai băut, mă? Nu am băut. Nu mai conduci, gata! Nu ai voie, nu ai voie. Dar nu ţi-e ruşine. Nu este ok! Nu mai conduci, eu conduc. Ce-ai zis? Ai zis că sunt bolnavă? Nu, că îmi place aici am zis. Vezi că te trimit acasă! Măi, pe tine, ăştia de la şampanie te-au plătit, Florine, ca să le faci reclamă! Cât îţi dau? Beau doar pentru reclamă. Da, da, da. Păi la cum suceşte şampania aia, cred că l-au plătit. Băi! Nu bea măi, se preface. Care, că a golit paharul! Nu mai conduci, eu nu îţi mai dau cheile să conduci. Unde sunt cheile? Pe masă. Nu îţi este ruşine?”, a reacţionat Brigitte Pastramă.

