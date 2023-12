Din echipa Faimoșilor de la Survivor All Stars fac parte Zannidache (sezonul 2), TJ Miles (sezonul 3), Cătălin Moroșanu (sezonul 2), Jorge (sezonul 4), Jador (sezonul 2), Andreea Tonciu (sezonul 3), Roxana Nemeș (sezonul 2), Elena Ionescu (sezonul 1), Ana Porgras (sezonul 2) și Ștefania Stănilă (sezonul 4).

Așadar, în aceeași echipă vor fi colege Andreea Tonciu și Roxana Nemeș, care sunt protagonistele unui scandal de acum ani de zile. Cele două au fost adversare în emisiunea de modă de la Kanal D, la „Bravo, ai stil”.

Acolo, cele două concurente s-au jignit reciproc în fața camerelor de filmat. În una dintre edițiile sezonului „Bravo, ai stil Celebrities”, Roxana Nemeș a apărut îmbrăcată cu un tricou pe care scria: „Tonciu e cea mai valoroasă”.

„Mie mi se pare o chestie foarte frumoasă! O port pe mine. Pe spate ce-i drept”, a zis Roxana Nemeș, în momentul în care a fost întrebată de prezentatoarea Ilinca Vandici de apariția ei. „Dacă o puneai și la așa, era mai bine”, a replicat Andreea Tonciu.

După acest gest făcut de artistă a urmat un schimb dur de replici între cele două. Tu cu cine îți permiți să faci glumele astea expirate?”, a spus Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu, către Roxana Nemeș: „Nu mai pot! Face mișto și eu nu permit să mă ia nimeni la mișto”

„Știi care e problema ta? Degeaba ai un stilist bun, un estetician bun…”, i-a răspuns Roxana Nemeș. „Cred că de cinci emisiuni încoace spune câți bani are ea și ce emisiuni are ea și ce ținute ce are și că nimeni nu are ca ea, a declarat Roxana Nemeș la testimoniale.

„Dacă eu mă ridic de pe scaunul ăsta și mă învârt în jurul tău, o iei razna. Nu mai pot! Face mișto și eu nu permit să mă ia nimeni la mișto sau probabil e o fană înfocată a mea.

Ți-am dat valoare! Regret că mă bag în seamă cu una ca tine. Dar ce, eu am venit în București să apar cu unul sau altul la televizor? Dacă nu se mai discută despre Roxana Nemeș în această emisiune trebuie să o provocăm pe Tonciu. Îți dau banii, cât ai dat pe gioarsa aia?”, a spus Andreea Tonciu.

Ulterior, la un an distanță, Andreea Tonciu a fost invitată la Teo Show și acolo a declarat că nu o are la suflet pe Roxana Nemeș, nu s-au înțeles bine în emisiunea „Bravo, ai stil”, nu au păstrat legătura. În plus, Andreea Tonciu a afirmat că Roxana Nemeș nu are voce. „A cântat live la „Bravo ai stil”, eu știu. Nu are voce.”, a spus Andreea Tonciu.

Roxana Nemeș, concurentă la Survivor All Stars

Pe Instagram, ea a transmis un mesaj: „Și din nou… la Survivor! 😌 Survivor All Stars. 💪 Vedeți bine! Da! Nu e un deja vu. 😁 Așa credeam și eu, până aseară când cei de la Pro TV au anunțat că vom pleca. De abia aseară, am realizat că e real și că voi merge din nou în junglă Dominicană.

M-au cuprins toate emoțiile! Este o onoare și o mândrie, să fiu printre cei mai buni din toate sezoanele. Vă spun sincer că mi-e dor de adrenalină de pe trasee și de experiență în sine. De conexiunea pe care am avut-o acolo, cu Dumnezeu, cu Universul. Este ceva unic.

Pentru mine, Survivor a fost o experiență care m-a uns pe suflet! Pe cât de grea, pe atât de interesantă și frumoasă! Mi-a schimbat viața! Acesta este și motivul pentru care am acceptat din nou această provocare”.

