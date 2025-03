În luna decembrie a anului trecut s-a aflat că Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu formează un cuplu. La vremea respectivă, cei doi s-au afișat oficial împreună la premiera filmului „Căsătoria” al lui Mihai Bendeac. În seara de 3 decembrie, la cinema, îndrăgostiții au apărut împreună la avanpremiera comediei. Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu au socializat cu cei prezenți, ba chiar au făcut și o poză împreună, la panou.

Îmbrăcați amândoi în negru, Sebastian Dobrincu și Otniela au zâmbit în fața aparatului de fotografiat. Vedeta a fost aranjată din cap până în picioare, a purtat o salopetă neagră decupată în zona taliei, părul l-a avut aranjat în valuri, iar machiajul a fost unul profesional. Ulterior, cei doi au petrecut Crăciunul împreună, au mers într-o vacanță exotică, apoi în Dubai.

Deși se afișau fericiți pe rețelele de socializare, Sebastian Dobrincu a anunțat acum despărțirea de Otniela Sandu. „Nu mai suntem împreună. A fost foarte scurtă și foarte sinceră (n.r. relația). Nu e ușor să fii cu un om ca mine, îmi dau seama. Am și eu defectele mele multe, ca nici nu se văd. Îți dai seama care se văd, câte mai sunt pe lângă”, a declarat Sebastian Dobrincu, în podcastul Acasă la Măruță.

Declarațiile sale vin după ce în urmă cu câteva săptămâni el spunea în mediul online că s-a izolat în Dubai pentru a munci. „M-am izolat singur în Dubai de ceva timp. Muncesc 18 ore pe zi, 5 le dorm, 1 mă antrenez. Mănânc în fața ecranului. E un moment critic pentru AI.

În 2016 am făcut exact la fel, când intuiam că social media urma să schimbe lumea. Eram un puști fără experiență sau resurse. Aveam doar ambiție obsesivă, care aparent n-a murit. Și totuși. acelpariu a generat zeci de milioane de dolari. Să vedem ce iese acum”, a scris Sebastian Dobrincu, pe Instagram.

Cine e cântăreața alături de care a apărut Sebastian Dobrincu

După ce s-a aflat de despărțirea de Otniela Sandu, Sebastian Dobrincu a fost surprins de Cancan cu Ioana Ignat, cântăreața care i-a fost iubită ani de zile. Cei doi au coborât din mașina milionarului, în apropiarea unui supermarket. Au intrat și, preț de câteva minute, au făcut cumpărăturile, iar apoi au urcat în mașină și au mers acasă la el. Vezi AICI imaginile.

Până la acest moment, nici Ioana Ignat și nici Sebastian Dobrincu nu au făcut declarații despre apariția lor împreună, nici nu au dezvăluit ce relație au în continuare. Cert e că la în luna mai a anului trecut, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au despărțit după 3 ani de relație.

Invitat în emisiunea „La Măruță”, prezentatorul TV l-a întrebat pe Sebastian Dobrincu despre iubita lui, fără să știe că aceștia nu mai formează un cuplu. „Ioana cred că e bine, sper că bine. Eu nu știu, trebuie să o întrebi pe ea mai bine. Viața merge înainte, indiferent de orice! Noi suntem apropiați, foarte apropiați! Momentan avem episoadele noastre de pauză, dar viața merge înainte, cu bune și cu rele”, a spus Sebastian Dobrincu în emisiunea „La Măruță”.

Fanii s-au tot întrebat ce s-a întâmplat între ei, dacă mai e vreo șansă de împăcare, dacă vor forma din nou un cuplu. Ulterior, Sebastian Dobrincu a lămurit totul într-un mesaj postat pe contul lui de Instagram. Tânărul milionar s-a separat definitiv de Ioana Ignat.

El susținea că sunt prea diferiți pentru a continua o relație. „Eu și Ioana am decis să o luăm pe drumuri separate. Pentru a preveni orice interpretare – este o decizie cât de poate de rațională și sănătoasă, fără niciun dedesubt. Amândoi muncim mult în perioada asta, ne respectăm și ne susținem în continuare, dar privim viața prea diferit pentru a continua împreună.

Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile. Sunt perseverent de fel. Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din ultima perioadă! Capul sus, zâmbetul pe buze și inima deschisă”, a scris el pe Instagram.

