După o relație frumoasă care a durat 3 ani, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au decis să pună capăt poveștii lor de iubire și să meargă pe drumuri separate. Anunțul separării lor a venit după o perioadă tensionată în relația lor, iar tânărul milionar a confirmat oficial despărțirea.

Fără a oferi detalii exacte despre motivele care au condus la această decizie, Sebastian Dobrincu a declarat că viața merge înainte, indiferent de orice, sugerând că există momente grele în relația lor care i-au condus la această decizie inevitabilă.

Relația lor a fost urmărită cu interes de fanii lor, iar această despărțire vine ca o surpriză pentru mulți dintre aceștia. Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au format un cuplu apreciat și admirat în mediul online, iar vestea separării lor a surprins pe toată lumea.

Invitat în emisiunea „La Măruță”, prezentatorul TV l-a întrebat pe Sebastian Dobrincu despre iubita lui, fără să știe că aceștia nu mai formează un cuplu.

„Ioana cred că e bine, sper că bine. Eu nu știu, trebuie să o întrebi pe ea mai bine. Viața merge înainte, indiferent de orice! Noi suntem apropiați, foarte apropiați! Momentan avem episoadele noastre de pauză, dar viața merge înainte, cu bune și cu rele”, a spus Sebastian Dobrincu în emisiunea „La Măruță”.

Cu toate că sfârșitul relației lor poate fi trist pentru unii, această despărțire reprezintă, în același timp, un nou început și o oportunitate pentru Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat de a se concentra pe ei înșiși și pe noile lor direcții în viață.

Boala autoimună cu care se confruntă Sebastian Dobrincu

Anul trecut, din cauza neatenției, Sebastian Dobrincu s-a tăiat grav la mâna dreaptă în timp ce folosea un feliator de legume. Antreprenorul, recunoscut ca fiind cel mai tânăr milionar din România, a împărtășit recent un episod care a schimbat cursul vieții sale.

„Eu m-am trezit anul trecut, în noiembrie – decembrie, am avut niște episoade foarte tragice. În primul rând, mi-am luat un feliator de legume și am băgat mâna în el și mi-am retezat palma. A fost foarte nasol și am crezut că aia e parte rea. Mi s-a declanșat o boală autoimună cu care mă lupt. De aia am și dispărut 6 – 7 luni de pe internet. Nu am acceptat, nu am mai apărut, nu am mai postat nimic.

De șapte luni m-am trezit cu o boală autoimună osoasă care e foarte nasoală. Am avut zile, am avut nopți când plângeam în pat de durere. Ce m-a învățat asta? Că sănătatea despre care noi avem impresia că o să țină la infinit, nu o să țină. Ce poți face în momentele astea? Să victimizezi că de ce mie mi se întâmplă, de ce tocmai eu care am investit atât în corpul ăsta, în sănătate? Viața nu e dreaptă și fiecare are alt traseu”, spune Sebastian Dobrincu în podcastul lui Cristian Stan, potrivit Cancan.

