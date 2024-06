Show-uri unice și seri magice, pe Stadionul Ion Oblemenco

The Motans Symphonic, Y do I și TehnOpera revoluționează scena la IntenCity

Craiova IntenCity revoluționează scena festivalurilor din țară cu show-uri unice, proiecte inovatoare și experiențe muzicale de neratat.

The Motans și Opera Română Craiova vor prezenta, pe stadionul Ion Oblemenco, The Motans Symphonic, un proiect muzical conceput special pentru Festivalul IntenCity, iar un alt moment de excepție va fi cel oferit de Y do I împreună cu Opera Română Craiova, într-un proiect unic denumit TehnOpera.

Vineri, 28 iunie 2024, este o zi specială pentru fanii The Motans, care vor putea asculta hiturile lor, pentru prima dată, în variantă simfonică. The Motans va interpreta pe mainstage, alături de Orchestra Operei Române Craiova, condusă de dirijorul Dumitru Cârciumaru, 15 piese alese special pentru acest proiect chiar de Denis Roabeș. Concertul extraordinar The Motans Symphonic aduce împreună farmecul inconfundabil al pieselor pop-rock semnate The Motans și sunetele rafinate ale orchestrei, creând o seară magică și o atmosferă cu totul specială.

În ultima zi de festival, duminică, 30 iunie, pe mainstage urmează un moment ce va electriza publicul. În cadrul proiectului inovator TehnOpera, pe scena de pe Stadionul Ion Oblemenco, vor urca duo-ul Y do I, cunoscut pentru seturile de avangardă și abilitatea de a combina diverse genuri muzicale și Orchestra și Corul Operei Române Craiova, cu participarea extraordinară a dirijorului Linus Lerner și a soliștilor Laura Esposito, Cezar Ouatu și Armando Piña. TehnOpera va transforma scena într-o explozie de sunet și lumini și se anunță a fi o adevărată revelație pentru iubitorii muzicii electronice și o ocazie unică de a trăi live o fuziune muzicală de neuitat.

Vara aceasta – Be IntenCity, Play IntenCity. Bucură-te de atmosfera electrizantă a unuia dintre cele mai așteptate evenimente din România – Festivalul IntenCity, organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova.

