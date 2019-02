Sora Deliei a dezvăluit ”când vine bebe”. Și-a provocat fanii la ghicitul zodiei

Oana Matache o mai are pe Jessie, fetița ei de un an și aproape două luni, iar perechea ei va împlini fericirea din familie. Ea a dat fanilor vestea cea mare pe contul ei de Instagram.

„Gata! Pe 22 martie vine bebe! ?? Ce zodie va fi?”, şi-a provocat Oana Matache prietenii virtuali.

Aceștia s-au întrecut în a-i da răspunsul: zodia Berbec.

„Când am aflat de a doua sarcină, am fost atât de speriată încât am ales să fac abstracție total de ce se întâmplă cu corpul meu care devine din ce în ce mai „gravid”. Azi mă simt mai bine că oricând în pielea mea „gravidă”, mă simt sexy și frumoasă (scuzați-mi îndrăzneala) și foarte tristă și deja nostalgică pentru că se va termina foarte curând. Am hotărât că va fi ultima mea burtică și vreau să o sărbătoresc ca atare. Și sunt recunoscătoare pentru tot”, scria Oana Matache pe rețeaua de socializare.

