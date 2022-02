„Hello 39! #lamultiani #mie. Cele pe care le scriu în continuare, să știți că sunt mai mult pentru mine cea din viitor. Dar pentru cei care mă urmariți și îmi scrieti mesaje atât de frumoase , care mă fac să vă simt alături de mine în poveste, vă invit să citiți dacă simțiți. Pfff ce fraza lunga

Așadar…Îmi place la nebunie cum sunt acum. Felul în care gândesc și deschiderea pe care o am față de Univers si toate posibilitatile lui. Înțeleg toate ‘șuturile și nu mă plâng. Ba din contra. Mă bucur pentru fiecare moment greu. Pentru că știu mai bine ce lecție am învățat si cat de tare ma ajuta in tot ce construiesc acum

Nu suport drama. Asta am priceput eu tare bine despre mine până la 39, asa ca te rog, draga Sorana din viitor, sa nu o iei Braila odată cu vârsta.

Nu-mi cer multe lucruri și nu pun presiune pe mine. Știu că toate vin în ritmul lor. Eu am cea mai mare încredere în mine dar am privilegiul să am și susținatori.

Întoarece-le întotdeauna binele și rămâi pentru totdeauna corectă si blanda. Fii bună. ( nu și proastă, că ai și niște momente dîng-dîng ?‍? , altfel brilianta )”, a fost mesajul transmis de Sorana Darclee.

