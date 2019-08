„Plângeam, leșinam, dădeam din picioare când vedeam un clovn… Am avut un coșmar când eram copil. Visam că mă sună la telefon un clovn, nu răspunde și după aia vine peste mine în casă. Până la urmă am reușit să scap de fobia asta la emisiunea “Splash – Vedete la apă”. Profesorul meu de sărituri se ocupa de un grup de copii cu nevoi speciale care, în cadrul unui eveniment, urmau să sară în apă. M-a invitat și pe mine la acest eveniment dar, când am auzit că acei copii vor fi machiați ca niște clovni, am refuzat, explicându-i motivul. Atunci mi-a propus să-i pictez eu pe față. Așa am scăpat de această fobie. Aceasta însă nu este singura. Nu suport înălțimile foarte mari. N-o să mă vezi niciodată făcând parașutism sau bungee jumping”, spune concurenta de la Te cunosc de undeva!.

Sorana face show la „Te cunosc de undeva”

Sorana este pasionată de pictură și design interior. De altfel, ea se pregătește intens pentru admiterea la Universitatea de Arte București. În același timp, se ocupă și de restaurantul pe care îl deține, în București, alături de prietena sa din copilărie, Elena.

Fosta componentă a trupei A.S.I.A. este nerăbdătoare să intre în pielea primelor personaje pe care le-a pregătit pentru ea ruleta de la Te cunosc de undeva!. Și abia așteaptă să interpreteze în acest show genuri muzicale pe care nu le-a abordat până acum. Cum ar fi, de exemplu, muzica populară. “Eu n-am cântat niciodată muzică populară. Însă bunicul din partea mamei a fost țambalist și a cântat cu Maria Tănase… De altfel, aproape toți cei din partea mamei au fost artiști, iar cei din partea tatălui doctori”, spune Sorana.

