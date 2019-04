Sorana Darclee a vorbit pentru prima oară despre momentul în care va deveni mamă. Artista speră ca până anul viitor să rămână însărcinată.

„Este un bărbat foarte frumos și foarte bun. Am mâncat doar ciudățenii, crabi mai ales, pentru că asta mi-am dorit. Am fost în multe excursii, am stat mult la soare, am mâncat încontinuu. Nu sunt însărcinată, nici n-aș avea cum să știu atât de repede, dar Doamne Ajută și dacă spun asta înseamnă că este în plan și ne gândim serios la acest lucru. După nici un shot, era discuție serioasă. Până acum fugeam de discuția asta cu copiii. La anul e un moment bun. Este un bărbat blând și de o bunătate rară. Este omul suprizelor”, a mărturisit Sorana la Antena Stars.

Citește și

Mihai Neșu și-a regăsit talentul copilăriei! A revenit la o veche pasiune, care putea să-i fie meserie: „Încerc să mă relaxez și să fac ceva util și pentru ceilalți”

Citește mai multe despre Sorana Darclee pe Libertatea.