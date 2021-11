Însă, așa cum a ținut să precizeze și Marius Moga, totul a meritat când ei au urcat pe scenă: „A fost un efort comun și toți ați cântat bine”.

Două echipe au reușit interpretări care i-au fascinat pe jurați, așa că toți membrii s-au calificat mai departe. Aceștia au fost Romina Apostol, Paula Rotar, Daniel Șveț, Andrei Serjant și Andrei Sălăgean care au format Power Rangers și Alessandro Mucea, Daniela Bejan, Călin Lupea, Simona Delegeanu și Gabriel Roșu din formația [13].

Ceilalți calificați ai serii sunt: din trupa Vega: Andrei Mureșan, Tea Vișan, Ulizana Orozova, Mădălina Țurcan, din Strangers: Ana Stănciulescu, Ioan Gasparovici, Stephen Moisă, din Plus One: Vanessa Ion, Francesca Sîrbu, Antonia Lorenți, din Milkyway: Antonia Nicolau, Irina Revenco, Dan Timofei, Maria Jugănaru și din Fusion Five: Andrei Ionescu, Ioana Hașegan, Elena Mîndru.

Astăzi, de la ora 20:00, în fața juraților vor urca următoarele șapte grupuri. Acestea poartă numele: Sunrise, Armonix, Boys 2 girls, 3/2, Hi 5, Log Out și The black hearts. Cei de acasă vor avea ocazia să se bucure de interpretări de senzație ale unor piese bine cunoscute, precum Shape of you sau Somebody that i used to know.

