Ultimele săptămâni au devenit copleșitoare pentru tânăra solistă, după ce aceasta a început să se confrunte cu oboseala și nopțile nedormite.

Theo a mers la filmările serialului „Clanul”, însă la un moment dat a cedat și a început să plângă.

„Am o viață… Azi noapte n-am închis un ochi, copilul meu nu știu ce avut. Poate să înceapă o serie de crize direct din burtă, întrebare pentru «parentologi».

Voiam să vă povestesc, la opt am venit pe platoul de filmare, am filmat o secvență care nu avea în scenariu, așa mult plâns, dar de oboseală și de rău ce îmi era am plâns cu o poftă, de mila mea am plâns.

Păcat că o să vedeți secvențele astea abia în sezonul 3, mie îmi trebuiau două sezoane doar de probă. Nu e nici cu actoria asta cum mi-am imaginat eu”, a spus Theo Rose, iubita lui Anghel Damian, pe rețelele de socializare, potrivit Wowbiz.

Cum a ales Theo Rose numele copilului ei

„Da, m-am întrebat foarte mult timp cum aleg părinții numele copiilor lor, pentru că mi se pare un aspect important, având în vedere faptul că știi foarte puține lucruri despre copilul tău în momentul în care îi alegi niște nume pe care el o să le poarte în spate pentru tot restul vieții.

Eram curioasă de cum se întâmplă chestia asta. Inițial, noi am crezut că avem fetiță, pentru că pe vremea cu anxietatea mea, încercând să mă vindec, am mers la tot felul de terapii speciale și vreo doi terapeuți mi-au spus că eu o să fiu mamă de fete, pentru că am această energie masculină care trebuie echilibrată cu cea feminină și că am nevoie de niște prezențe feminine care să îmi înmoaie sufletul și energia”, a mărturisit artista pe InstaStory, recent.

„După care doamna doctor, pe la vreo zece săptămâni de sarcină și-a dat seama de sexul bebelușului, pentru că era foarte evident și a încercat să ne facă o glumă tocmai ca petrecerea pe care am organizat-o să aibă mai mult farmec, așa că ne-a spus că o să fie fetiță”, a mai adăugat ea.

