Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”

Astfel, în ultimele două luni s-a vorbit tot mai mult despre faptul că Theo Rose ar fi părăsit emisiunea și ar fi plecat de la PRO TV. Postul de televiziune a avut inițial o reacție pentru Libertatea, fără a oferi însă prea multe detalii despre juriul de la „Vocea României”.

Theo Rose nu pleacă de la „Vocea României”

„Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat în decembrie 2025, iar în acest moment echipa de producție este în plin proces de casting pentru găsirea concurenților cu cele mai spectaculoase voci pentru sezonul 14. Nu putem răspunde speculațiilor apărute, însă, în momentul în care vom avea noutăți de comunicat, o vom face oficial”, au spus reprezentanții PRO TV în exclusivitate pentru Libertatea.

În urmă cu doar câteva ore, Theo Rose a venit însă cu o lămurire pe care a făcut-o pe pagina ei de Instagram, la story: nu a plecat de la „Vocea României”!

„Mă veți vedea, pentru că îmi place foarte tare «Vocea României». Mă rog, nici nu s-a pus problema vreodată că aș fi plecat de la «Vocea României». Doar s-a interpretat așa mesajul meu și nu… Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns, că erau alte subiecte de importanță majoră în perioada aia. Zic: aia era problema? Și dacă sunt, și dacă nu mai sunt, cu ce ne modifică calitatea vieții? Înțelegeți?”, a spus pe internet cântăreața.

Întrebată de fani dacă va mai apărea și în filme sau seriale, așa cum a făcut-o în „Clanul”, Theo Rose a spus că ar mai face-o, însă doar în anumite condiții.

„Îmi surâde ideea și aș mai face-o. Dar doar în următoarele condiții. Prima condiție este să-mi placă foarte tare proiectul și să simt că trebuie să fac chestia aia. Adică nu ard de focul de a juca într-un film sau în serial. Și am refuzat proiecte tocmai pentru că am simțit că ar putea cineva să facă un rol mult mai bine. Cineva și pregătit în sensul ăsta.

Dar dacă aș simți că este o chestie unde aș avea ce să ofer, da! Dar doar ținând cont de următoarea condiție, care este să pun pe pauză restul activităților și să pot să fac doar lucrul ăla și bine. Să nu mai fiu alergată așa cum am fost atunci cu «Clanul», că n-am avut soartă. Doamne, deci nu vreți să știți programul meu din perioada aia. Nu știu cum am supraviețuit! Și am mai rămas și gravidă între timp, deci nu pot să înțeleg”, a fost răspunsul artistei pentru internauți.

Mesajul de la care au pornit speculațiile

Speculațiile că Theo Rose ar pleca de la „Vocea României” și ar părăsi postul PRO TV au apărut în urma mesajului de mai jos, postat de cântăreață pe Facebook.

„Anul ăsta Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul ăla că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni.

Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… Un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate. Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are.

De Eva sunt foarte mândra, să știți! Nu pentru un loc sau o etapa, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica din România. Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o soră mai mică, care va fi mare din toate punctele de vedere. În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă”, a scris Theo Rose pe internet în luna decembrie a anului trecut.

