Finala celui mai recent sezon al emisiunii „Vocea României”, difuzată de PRO TV, a adus emoții puternice atât pe scenă, cât și în rândul telespectatorilor. Marea câștigătoare a fost Alessia Pop, o adolescentă de doar 16 ani din echipa lui Tudor Chirilă, însă verdictul a stârnit controverse imediat după anunțarea rezultatului.

La scurt timp după finală, rețelele de socializare au fost inundate de reacții, iar o parte a publicului și-a exprimat nemulțumirea față de deznodământul competiției. Pe pagina oficială de Facebook a emisiunii au apărut numeroase comentarii critice, unii telespectatori lansând acuzații dure la adresa concursului și a postului PRO TV. Mulți au susținut că rezultatul nu ar fi reflectat preferințele reale ale publicului și au pus sub semnul întrebării corectitudinea votului.

În acest context tensionat, Theo Rose a simțit nevoia să reacționeze public. Artista a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit deschis despre experiența trăită în acest sezon. Ea a mărturisit că se simte obosită, dar împlinită, subliniind că, din punctul ei de vedere, parcursul competiției a fost unul onest și corect.

„Anul acesta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul acela că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest.

Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni.

Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate”, a scris Theo Rose pe rețelele de socializare.

Theo Rose a ținut să îi mulțumească lui Horia Brenciu

Totodată, Theo Rose a ținut să îi mulțumească lui Horia Brenciu, colegul său din juriu, pentru energia pozitivă și generozitatea de care a dat dovadă pe tot parcursul show-ului. Artista a apreciat modul în care acesta a reușit să mențină o atmosferă bună chiar și în momentele dificile, atunci când oboseala și presiunea își spuneau cuvântul.

„Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are.

De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica din România. Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o soră mai mică, ce va fi mare din toate punctele de vedere.

În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea.
Mulțumesc tuturor. Din inimă”, și-a încheiat vedeta mesajul.

În ciuda controverselor, „Vocea României” rămâne unul dintre cele mai urmărite show-uri muzicale din țară, iar victoria Alessiei Pop marchează un nou început pentru tânăra artistă, care a reușit să impresioneze de-a lungul competiției prin vocea și maturitatea ei artistică.

Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare" 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare" 
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun"
Știri România 12:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun"
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani"
Stiri Mondene 13:00
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani"
Imagini cu vila în care Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu sunt cazate în Republica Dominicană. Vor prezenta „Survivor – Povești din junglă"
Stiri Mondene 12:36
Imagini cu vila în care Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu sunt cazate în Republica Dominicană. Vor prezenta „Survivor – Povești din junglă"
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice"
LiveText
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice"
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
