Finala celui mai recent sezon al emisiunii „Vocea României”, difuzată de PRO TV, a adus emoții puternice atât pe scenă, cât și în rândul telespectatorilor. Marea câștigătoare a fost Alessia Pop, o adolescentă de doar 16 ani din echipa lui Tudor Chirilă, însă verdictul a stârnit controverse imediat după anunțarea rezultatului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

La scurt timp după finală, rețelele de socializare au fost inundate de reacții, iar o parte a publicului și-a exprimat nemulțumirea față de deznodământul competiției. Pe pagina oficială de Facebook a emisiunii au apărut numeroase comentarii critice, unii telespectatori lansând acuzații dure la adresa concursului și a postului PRO TV. Mulți au susținut că rezultatul nu ar fi reflectat preferințele reale ale publicului și au pus sub semnul întrebării corectitudinea votului.

În acest context tensionat, Theo Rose a simțit nevoia să reacționeze public. Artista a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit deschis despre experiența trăită în acest sezon. Ea a mărturisit că se simte obosită, dar împlinită, subliniind că, din punctul ei de vedere, parcursul competiției a fost unul onest și corect.

„Anul acesta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul acela că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest.

Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni.

Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate”, a scris Theo Rose pe rețelele de socializare.

Theo Rose a ținut să îi mulțumească lui Horia Brenciu

Totodată, Theo Rose a ținut să îi mulțumească lui Horia Brenciu, colegul său din juriu, pentru energia pozitivă și generozitatea de care a dat dovadă pe tot parcursul show-ului. Artista a apreciat modul în care acesta a reușit să mențină o atmosferă bună chiar și în momentele dificile, atunci când oboseala și presiunea își spuneau cuvântul.

„Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are.

De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica din România. Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o soră mai mică, ce va fi mare din toate punctele de vedere.

În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea.

Mulțumesc tuturor. Din inimă”, și-a încheiat vedeta mesajul.

În ciuda controverselor, „Vocea României” rămâne unul dintre cele mai urmărite show-uri muzicale din țară, iar victoria Alessiei Pop marchează un nou început pentru tânăra artistă, care a reușit să impresioneze de-a lungul competiției prin vocea și maturitatea ei artistică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE