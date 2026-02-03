„Anul ăsta Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul ăla că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni.

Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… Un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate. Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are.

De Eva sunt foarte mândra, să știți! Nu pentru un loc sau o etapa, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica din România. Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o soră mai mică, care va fi mare din toate punctele de vedere. În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă”, a scris Theo Rose pe internet.

Și, pentru că în ultimele săptămâni s-a vorbit foarte mult despre plecările de la Vocea României, iar printre numele vehiculate că ar părăsi show-ul se află și cel al cântăreței Theo Rose, Libertatea a cerut un punct de vedere oficial din partea PRO TV.

„Ne puteți spune, vă rugăm, dacă mesajul ei s-a referit strict la sezonul din 2025 al emisiunii, că a ajuns la final, sau dacă s-a referit la faptul că ea va pleca de la Vocea României? Mai exact, Theo Rose va fi antrenor în continuare la show-ul de la PRO TV sau contractul ei s-a încheiat?” au fost cele două întrebări formulate de Libertatea.

„Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat în decembrie 2025, iar în acest moment echipa de producție este în plin proces de casting pentru găsirea concurenților cu cele mai spectaculoase voci pentru sezonul 14. Nu putem răspunde speculațiilor apărute, însă, în momentul în care vom avea noutăți de comunicat, o vom face oficial”, a fost răspunsul oficial al celor de la PRO TV trimis în exclusivitate pentru Libertatea.

Invitată recent la Radio ZU, Theo Rose a precizat că nu a fost dată afară de la PRO TV și că este în continuare la Vocea României, chiar dacă lumea a înțeles greșit mesajul pe care ea l-a postat pe internet la finalul anului 2025.

„Tot acolo, tot la Vocea României. Nu am fost dată afară. Așa au înțeles niște oameni, au dat la presă și eu nu m-am mai sinchisit să răspund. Și așa dau o grămadă de lucruri care nu sunt înțelese”, a spus cântăreața.

