În urmă cu 4 ani, Leonard Doroftei a decis împreună cu familia sa să se mute în Canada, acolo unde să înceapă o viață nouă. Copiii sportivului preferă să stea departe de lumina reflectoarelor și să studieze intens pentru viitorul lor. Andrei, fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, are afaceri de succes și a reușit să își facă tatăl mândru.

În vârstă de 19 ani, Vanessa, fiica sportivului, are planuri mari în ceea ce privește cariera sa. Tânăra își dorește să devină medic.

Într-un interviu mai vechi, Leonard Doroftei spunea pentru GSP: „Adrian, băiatul cel mare, lucrează în domeniul imobiliar, îi merge foarte bine. Alex abia a terminat și el Facultatea de Fizică, în țară, la Măgurele, și a venit aici, alături de noi. Are și el un job foarte bun. Iar Vanessa e la colegiu și, din discuțiile pe care le mai avem așa, la o masă, sperăm că vom avea și un doctor în familie. Monica lucrează și ea, la aeroport, dar mai mult așa, ca să aibă activitate. Ea e șefa, ea ține familia unită”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări EFECTELE POLITIZĂRII: De la Cornel Dinu, Cristian Gațu și Octavian Bellu, secretar de stat la sport este Flavius Sirop, un politician PNL, venit de la o firmă de șaorma. „Aveam și piept de pui și salată”

Deși apare la TV de când e mică, Vanessa a uimit pe toată lumea cu transformarea sa spectaculoasă din ultima perioadă. Tânăra locuiește în Montreal și studiază la un colegiu de prestigiu. Părinții ei sunt mândri de ea și o susțin necondiționat în alegerile pe care le face.

Leonard Doroftei este de părere că fata sa a moștenit frumusețea de la soția sa. „Norocul ei că seamănă cu maică-sa”, a spus fostul pugilist. Pe rețelele de socializare, Vanessa Doroftei postează destul de rar fotografii cu ea, însă de fiecare dată când o face primește multe complimente din partea celor care o urmăresc.

„Seamănă cu amândoi! Un copil reușit din oameni frumoși și buni. Să vă trăiască!”, „Să îți dea Dumnezeu multă sănătate, multe clipe de fericire și multe împliniri sufletești”, au fost câteva dintre mesajele primite de fiica lui Leonard Doroftei.

Fostul campion de box a încărcat chiar recent o fotografie cu Vanessa pe Facebook, unde mândria i se poate citi pe față. „Foarte frumoși, dar seamănă mult cu doamna ta”, „Ce mândru e tăticul lângă așa o domnișoară frumoasă”, „Nici când ați câștigat marele trofeu nu erați atât de mândru în poză! Aveți și de ce!” i-au transmis fanii lui Leonard Doroftei.

Recomandări Bucureștenismul suprem al lui Cosașu: să credem că, și dacă nu suntem de acord, putem regla disputa la o bere, la umbră

Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, afacerist de milioane în Canada

Până la 25 de ani, tânărul a realizat ceea ce mulți la vârsta lui doar visează. Adrian Doroftei este antreprenor în Canada. Primul său job a fost într-o companie aeriană, apoi și-a strâns banii pe care i-a investit. Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei s-a descurcat singur, fără ajutorul părinților, și a ales calea cea grea, fără să se folosească de numele tatălui său pentru a se bucura mai repede de succes.

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine. Eu am început să investesc. Câștigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostesc, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream”, a declarat Adrian Doroftei.

FOTO: Facebook

Playtech.ro Kate Middleton, GEST ULUITOR în faţa camerelor! Ce a făcut Prinţesa, imaginile au devenit virale

Viva.ro Neurochirurgul Leon Dănăilă trăiește la limita sărăciei, la 89 de ani: 'Mă simt ca un boschetar. N-am nicio avere, n-am nimic, am vândut tot'

TVMANIA.RO Gina Pistol şi Smiley se căsătoresc. Primele declaratii

Observatornews.ro Eleva înecată cu un jeleu la școală, în Cluj, este ținută în viață de aparate. O manevră banală de prim-ajutor o putea salva în câteva secunde

Știrileprotv.ro Americanii avertizează: Ucraina are la fel de multe șanse de a câștiga un război cu Rusia precum ar avea Mexic în fața SUA. Detalii

FANATIK.RO Ce s-a ales de Jean Paler, actorul de comedie iubit de milioane de români. Ce face acum

Orangesport.ro Patron nou la FCSB. Ofertă de ultimă oră primită de Becali cu banii pe masă: "Acum o cumpăr"

Unica.ro Smiley și Gina Pistol se căsătoresc. Cum a avut loc cererea: 'I-am văzut emoția pe față'