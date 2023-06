După ce procesul de divorț și de custodie a copiilor dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au ajuns la final, cântăreața și-a găsit liniștea și echilibrul alături de băieții ei, pe care acum i-a dus într-o vacanță. Într-o postare pe rețelele de socializare, Claudia Pătrășcanu apare cu copiii, la un parc de distracții.

Claudia Pătrășcanu, în vacanță cu copiii: „Am făcut cea mai tare alegere”

Vedeta i-a dus pe Gabriel și pe Nicolas în Germania, într-o vacanță de neuitat. „Am ales această minivacanță pentru ei și am făcut cea mai tare alegere.? Mult mai atractiv și mult mai mare decât Disneyland Paris.

Am avut o zi încărcată și foarte frumoasă…. am făcut exact ce am dorit.? Mâine avem încă o zi de Europa Park, continuăm distracția și aventura.??? Din Germania…. cu dor și îmbrățișări pentru voi”, a scris vedeta pe Instagram, unde a și postat mai multe fotografii cu băieții ei.

„Bravo, Claudia, că ai reușit să-ți duci băieții în această minivacanță care cred că le-a umplut sufletele de bucurie. Distracție maximă și o tonă de voie bună. (…) Să fiți sănătoși și fericiți mă bucur pentru voi, iar tu, Claudia, arăți superb (…)

Mă bucur tare mult pentru tine, Claudia, și cei doi prințișori frumoși ai tăi, sunteți adorabili!!! Distracție frumoasă!!! Și eu cu fiul meu am avut o vacanță în Germania la fel că și voi și a fost minunat!!! Vă pup și îmbrățișez maxim!!!”, sunt câteva dintre reacțiile fanilor la postarea artistei cu băieții.

Tot Pe Instagram, vedeta a arătat și cât de bine s-au distrat copiii ei la parcul de distracții din Germania.

La proces s-a stabilit ca băieții să locuiască cu Claudia Pătrășcanu

Claudia Pătrășcanu a fost în culmea fericirii în noiembrie, după ce a aflat că instanța a stabilit domiciliul copiilor la ea. Cântăreața este recunoscătoare că lucrurile au fost așa cum a sperat ea. Gabi Bădălău are program de vizită, ei au custodie comună. „Simt că m-am liniștit în totalitate, îmi vine să sărut pământul și chiar acum mă opresc la biserică. M-am îmbrăcat rapid și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, atât! (…)

Mai făceam câte ceva prin casă și dintr-odată am primit vestea. N-am cuvinte. Vreau să-mi iau copiii în brațe, abia aștept să-i iau de la școală. Știam că era imposibil să nu rămână copiii lângă mamă, doar că au fost presiuni, a fost acest război creat. (…) La început probabil că da (n.r. – am avut emoții), știind foarte multe situații neplăcute.

Mai auzeam și eu ce se întâmpla în țara noastră, dar pe parcurs am realizat că este imposibil, mai ales că eu știu foarte bine ce fel de om sunt, ce fel de mamă. Întotdeauna binele învinge răul și știu că Dumnezeu nu ar fi permis acest lucru”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars.

