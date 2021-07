Valeria Lungu, de la Bravo, ai stil!, s-a despărțit de iubit. „Relația noastră a fost afectată de viciile pe care le avea el”

„Eu nu am voie să pronunț numele acestei persoane, persoană cu care am fost într-o relație, din anumite motive și anume că am primit o notificare de la avocatul lui.

Am fost atât de mult jignită, insultată și așa mai departe… Am mers și eu la avocat, am făcut și eu o notificare drăguță”, a dezvăluit influencerița, potrivit Wowbiz.

Valeria Lungu a mai adăugat că iubitul ei o jignea, iar comportamentul la adresa ei a afectat-o extrem de mult. „Îmi spunea că sunt o incultă, o jegoasă, că nu am cultură generală și că nu fac nimic. (…)

Încercam să trec peste, mă gândeam că poate nu știu eu cum funcționează o relație.

Mă gândeam la un moment dat că merit toate lucrurile astea și că trebuie să învăț o lecție”, a mai spus tânăra.

„Relația noastră a fost afectată de viciile pe care le avea el. Mi se pare amuzant atunci când un om îmi dă un astfel de act și cumva îmi spune că nu am voie să îi pronunț numele, după ce l-am promovat, după ce l-am ajutat și după ce l-am scos, practic, în lume”, a adăugat vloggerița.

