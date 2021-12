Originară din Lituania, Vica Blochina e stabilită în România de mai bine de 20 de ani. În tinerețe, aceasta a fost balerină la Clubul Melody din București, acolo unde l-a cunoscut pe Victor Pițurcă. Pe vremea aceea, ea avea doar 20 de ani, iar el, 39 și era căsătorit. S-au îndrăgostit și au trăit o intensă poveste de iubire, timp de 16 ani, ea i-a fost amantă. Acum 14 ani a venit pe lume Edan, fiul lor.

Pentru a demonstra că este copilul antrenorului, Vica Blochina a solicitat un test de paternitate. După ce testul ADN a arătat că este copilul lui, Victor Pițurcă i-a plătit o pensie alimentară de 50.000 de euro retroactiv și câte 2.900 de euro pe lună pentru creșterea fiului său.

Acum, în emisiunea online „În Oglindă”, Vica Blochina a povestit detalii despre viața ei pe vremea când lucra la barul Melody din București. S-a lăudat că era foarte frumoasă, foarte deșteaptă, așa că era ușor să cucerească bărbații. Unui milionar grec i s-a pus pata pe ea, bărbatul, îndrăgostit fiind, i-a dăruit o mașină Rolls-Royce.

„Am primit primul Rolls-Royce din România”

Ea a refuzat-o, a cerut altceva în schimb. Dorința i s-a îndeplinit imediat. „La Melody veneau, țin minte că a venit un grec care avea vapoare, multimilionar, și mi-a adus cadou un Rolls-Royce. Asta în anii 90. Se îndrăgostise de mine și mi-a adus cadou un Rolls-Royce, primul Rolls-Royce din România. Și eu am zis: Eu nu vreau mașina asta veche. Eu vreau Alfa Romeo.

Era Alfa Romeo într-o vitrină, era superbă, roșie. I-am zis că eu nu vreau vechitura aia, vreau Alfa Romeo din vitrină. Vezi ce copil eram la 18 ani? Da, mi-a luat ce mi-am dorit eu. Aveam multe variante, inclusiv la barul Melody, nu trebuia neapărat să aleg un bărbat însurat”, a mărturisit vedeta.

„De ziua mea, la 30 de ani, am stat la Ritz, cu bani foarte mulți, cu multe cumpărături și am plâns”

În același interviu, Vica Blochina a mai povestit despre o relație pe care a avut-o cu un bărbat foarte influent. Și acesta i-a făcut toate poftele, a dus-o la Paris la 30 de ani, după cum ea și-a dorit. Vedeta spune că nu s-a putut bucura, deoarece suferea după Victor Pițurcă. „Mă despărțisem de el, 30 de ani aveam. Mă despărțisem de Pițurcă. 30 de ani visam să îi fac la Paris. Am plecat cu un om foarte mișto, un om cu foarte multe posibilități, eram în mașina lui, mergeam cu limuzina lui, spre aeroport. Mergeam la Paris, mergeam la Ritz (n.r. – hotel de lux din Paris). Îmi doreau eu să ajung la Ritz și la Luvru. Și ce crezi?

În drum spre aeroport am văzut mașina lui Pițurcă. Crede-mă! Povestea asta nu am spus-o nimănui, nici prietenilor. Crede-mă că nu mai aveam chef de nimic, mi-a trecut dragostea și de ăla, și de bani și că el era mișto. A fost cea mai urâta zi a mea. De ziua mea, la 30 de ani, am stat la Ritz, cu bani foarte mulți, cu multe cumpărături și am plâns. De atunci urăsc Luvru, o urăsc pe Monalisa și niciodată nu am mai călcat la acest hotel. Am suferit foarte mult. (…) La dragoste eram praf”, a mai mărturisit ea.

Recent s-a aflat și că Vica Blochina l-a înșelat pe Victor Pițurcă de mai multe ori în cei 16 ani de relație. „Bărbații respectivi erau mult peste el, ca bani, ca vârstă”, a spus ea.

