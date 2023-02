În ediția trecută a emisiunii de la Pro TV, Kamara a avut o ceartă de proporții cu DOC, dar și cu Bianca Patrichi. Cântărețului i-au fost aduse nenumărate acuze de cei doi, ei au spus despre Kamara că stârnește toate conflictele, că în echipa lor e o atmosferă apăsătoare tocmai din cauza lui. El s-a apărat, luptă la Survivor 2023 pentru Leon, fiul lui care are probleme de sănătate.

Vica Blochina a urmărit din România tot scandalul din Republica Dominicană și a sărit în apărarea lui Kamara. „De când am ieșit din competiție nu am avut cum să nu remarc faptul că această Maria Magdalena a început, ușor, ușor, să arunce cu noroi. S-a produs o alianță acolo în tabăra Faimoșilor: DOC, Maria Magdalena, împotriva lui Kamara. Mai ales în urma ultimelor evenimente”, a transmis ea în mediul online, notează click.ro.

„Efectiv toată lumea s-a pus pe Kamara! Mă întreb eu și vă întreb și pe voi, fanii emisiunii… De ce și mai ales cum își permite această femeie să arunce ea cu noroi în Kamara, într-un tată care și-a dedicat tot timpul, toată energia și toate resursele pentru a avea grijă de copilul lui?

Ea încă nu are copii, nu are familie… Nici relația cu părinții ei nu e pe roze. Nu e păcat de Dumnezeu să se poarte așa? Poate o să fie și ea la un moment dat și o să vadă cât de dureros este să ți se spună chiar și un singur cuvânt care are legătură cu copilul tău. Jos pălăria pentru Kamara, atât eu, cât și oamenii de acasă care îi cunosc povestea și care știu cine este Kamara îl susținem la Survivor până în pânzele albe”, a mai declarat vedeta.

Vica Blochina, scandal uriaș cu Bianca Patrichi la Survivor România 2023

Pe când Vica Blochina era în concurs, o ceartă de proporții a avut loc la Survivor România 2023, în ediția difuzată pe 31 ianuarie, între vedetă și Bianca Patrichi, amândouă din echipa Faimoșilor. Conflictul dintre cele două Faimoase a pornit după ce Vica Blochina a aflat de la Ada Dumitru că Bianca Patrichi o bârfește când ea nu e de față. Totodată, Bianca Patrichi a fost deranjată că i-a împrumutat din porția ei de orez Vicăi, iar aceasta nu i-a înapoiat-o.

De aici, la Survivor România 2023, în fața camerelor de filmat, un scandal cu multe jigniri a pornit. Vica Blochina a răbufnit la adresa coregrafei, chiar a și jignit-o. Întreaga conversație de pe post a fost modificată, din cauza înjurăturilor.

„Dacă mă mai bârfești o dată la lume, toată țara o să afle că ești o… și o… Eu cu ce ți-am greșit să mă bârfești așa? Nu ți-e rușine? Ți-am mâncat eu orezul? Îți dau acum cu orezul în cap”, a spus Vica Blochina către Bianca Patrichi.

„De unde p* mea știi că sunt o t*ă? Vica, taci din gură în momentul ăsta! Ce meserie ai tu să zici de mine? Ce ai făcut tu, striptease? Nu-ți mai permit să folosești numele meu în propoziții! Ori ea, ori eu ies din această emisiune”, a reacționat Bianca și a izbucnit în plâns. Coregrafa abia s-a liniștit după scandalul cu Vica Blochina, a avut chiar și un atac de panică.

„M-a deranjat cum a vorbit, cum a încercat să convingă pe toată lumea să nu mă voteze“

Ulterior, la consiliul de eliminare, prezentatorul Daniel Pavel a adus din nou în discuție scandalul celor două, el a vrut să clarifice cu exactitate ce s-a întâmplat între cele două colege de echipă. Vica Blochina a luat prima cuvântul.

„Lucrurile nu pot merge foarte bine decât dacă le spunem în față. Pentru mine a fost o surpriză când o persoană lângă care dormeam, cu care mă pupam dimineața… pentru mine a fost foarte dureros când am văzut că această Maria Magdalena are această mască. Eu sunt foarte colerică. Pe la spate m-a ars nonstop și m-a enervat atât de tare și i-am spus părerea mea susținută, probată. Îmi pare foarte rău că trebuia să fiu mai temperată și să-i spun între patru ochi.

Pentru mine Survivorul este ceva foarte greu, nu mai pot să fac față. M-a deranjat cum a vorbit, cum a încercat să convingă pe toată lumea să nu mă voteze, pentru că mă urăște atât de mult încât voia să mă voteze doar ea. Știu ce grad poartă. Eu aș fi vrut să voteze asumat. A fost făcută o șmecherie pe la spate și a suferit Ada. Șerpăria merge mai departe la noi la Survivor Eu nu trebuie să fac nici videochat, nici postările… Am bani pentru că am muncit și eu, poate că am fost mai deșteaptă ca ea”, a mai spus Vica, printre lacrimi, aseară, la Survivor 2023.

